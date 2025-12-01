Россиян предупредили о проверках договоров с самозанятыми в 2026 году

Власти России стали проявлять всё больше внимания к самозанятым гражданам и эта тенденция продолжится в 2026 году. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала руководитель налоговой поддержки сервиса для автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff Анастасия Рязанцева.

Экономист назвал риски сворачивания режима самозанятых в России

По её словам, это связано с тем, что работодатели стали использовать работу с самозанятыми с целью снижения налоговой нагрузки.

Эксперт отметила, что в результате контролирующие органы стали формировать критерии, позволяющие фактические трудовые отношения, что приведёт «к более строгой оценке договоров».

«Такие изменения повлияют на весь рынок. Компании будут осторожнее работать с самозанятыми, чтобы исключить претензии надзорных органов», — заключила Рязанцева.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России зафиксирован резкий рост числа «ложных» самозанятых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

