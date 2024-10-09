«Завалим букетами»: Рост пошлин на цветы из Европы поможет российским цветоводам
Устойчивые и надежные сорта тюльпанов и нарциссов, популярные еще в советское время, сегодня не найти даже у коллекционеров, сказала НСН Татьяна Жашкова.
Российские питомники вполне могут насытить рынок отечественными цветами, однако они предпочитают не тратить ресурсы и закупают посадочный материал в Голландии, впоследствии перепродавая его в несколько раз дороже. Об этом НСН заявила председатель клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.
Министр сельского хозяйства России Оксана Лут ранее заявила в ходе пленарного заседания в Совфеде, что импортная пошлина на цветы из недружественных стран может вырасти, если это будет необходимо (сейчас она составляет 20%). Жашкова отметила, что повышение пошлин поможет развивать отечественную цветочную промышленность.
«Нам надо развивать свои питомники. Они грешат тем, что задешево покупают в Голландии посадочный материал, а потом продают его в несколько раз дороже, пользуясь фанатичностью цветоводов. Это неоправданные сверхприбыли. Отечественные старые сорта тюльпанов, нарциссов, которые были еще в СССР, более устойчивые и надежные, но их не сыскать днем с огнем даже у коллекционеров, потому что проще купить и перепродать импортный материал. Думаю, данная мера будет стимулировать наши питомники не заниматься банальной перепродажей, а выращивать свой посадочный материал. У нас огромное количество питомников, которые нарастили свои маточники, просто их пугает трудоемкость и дороговизна процесса», — сказала Жашкова.
Собеседница НСН отметила, что сегодня на полках магазинов полно зарубежных цветов, хотя от них можно отказаться.
«На российском рынке сегодня огромное количество европейских цветов, которые продают втридорога, при том, что, например, заграничные тюльпаны в нашем климате — это однолетники, они почти никогда не цветут на второй год, а стоят по 800 рублей за три штуки. Думаю, такие цветы надо запретить ввозить. Тем более не стоит импортировать срезанные цветы, если не будет голландских растений, мы завалим своей продукцией российский рынок», — подытожила она.
Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что повышение таможенной пошлины на цветы — неразумная мера, так как россиянам нужен хороший ассортимент цветов в разное время года и по приемлемой цене, а компенсировать ценовой скачок за счет наличия отечественных цветов не получится.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский музыкант Роман Мирошниченко номинирован на премию «Грэмми»
- Вице-премьер Сербии заявил о готовящемся покушении на Орбана
- Зеленский раскрыл ключевой пункт «плана победы» Украины
- ЕС согласовал кредит для Украины в €35 млрд за счет замороженных активов России
- В Дагестане задержали вдову экс-главы района Омарова по делу о растрате
- В Минтрансе рассказали о правильном переходе на зимнюю резину
- Литва усилила оборону на границе с Россией, установив «зубы дракона»
- Платежная система «Мир» начала работать в Никарагуа
- Экс-наставник ЦСКА и «Урала» Гончаренко возглавил «Пари НН»
- Трескунова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru