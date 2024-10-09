«Завалим букетами»: Рост пошлин на цветы из Европы поможет российским цветоводам

«Нам надо развивать свои питомники. Они грешат тем, что задешево покупают в Голландии посадочный материал, а потом продают его в несколько раз дороже, пользуясь фанатичностью цветоводов. Это неоправданные сверхприбыли. Отечественные старые сорта тюльпанов, нарциссов, которые были еще в СССР, более устойчивые и надежные, но их не сыскать днем с огнем даже у коллекционеров, потому что проще купить и перепродать импортный материал. Думаю, данная мера будет стимулировать наши питомники не заниматься банальной перепродажей, а выращивать свой посадочный материал. У нас огромное количество питомников, которые нарастили свои маточники, просто их пугает трудоемкость и дороговизна процесса», — сказала Жашкова.

Собеседница НСН отметила, что сегодня на полках магазинов полно зарубежных цветов, хотя от них можно отказаться.

«На российском рынке сегодня огромное количество европейских цветов, которые продают втридорога, при том, что, например, заграничные тюльпаны в нашем климате — это однолетники, они почти никогда не цветут на второй год, а стоят по 800 рублей за три штуки. Думаю, такие цветы надо запретить ввозить. Тем более не стоит импортировать срезанные цветы, если не будет голландских растений, мы завалим своей продукцией российский рынок», — подытожила она.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова заявила, что повышение таможенной пошлины на цветы — неразумная мера, так как россиянам нужен хороший ассортимент цветов в разное время года и по приемлемой цене, а компенсировать ценовой скачок за счет наличия отечественных цветов не получится.

