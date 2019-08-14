В Совфеде отрицают ущемление прав крымчан с паспортами Украины
Член Совета Федерации РФ от Крыма в эфире НСН ответил на заявление постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об отчаянном положении жителей полуострова с украинским гражданством.
Жители Крыма, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении, заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс. По ее словам, у них нет доступа к базовым социальным услугам. Постпред отметила, что проблемы возникли у тех, кто не поменял гражданство.
В эфире НСН член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков опроверг ущемление прав крымчан с украинскими паспортами (слушайте аудио).
«Голословное заявление, как обычно это бывает. Конечно же, никакого ущемления прав тех, кто не поменял паспорта и оставил себя паспорт гражданина Украины. Хотя я, откровенно говоря, никого не знаю, кто бы на самом деле не получил паспорт Российской Федерации. Если все-таки есть те, которые не получили паспорта России в силу определенных человеческих способностей, никаких ограничений для них нет, и они пенсии получают по паспортам украинским, полностью имеют те же самые социальные права что и граждане РФ. Есть определенная проблема в медицинском обслуживании, но тем не менее эти вопросы все решаются», — сказал сенатор.
Между тем, исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал неуместными заявлениями британской коллеги. По его словам, двойные стандарты и избирательные подходы часто отражаются на авторитете международного гуманитарного права. Полянский подчеркнул, что на территории Крыма нет вооруженного конфликта, а заявления о международном гуманитарном праве в отношении российской стороны являются неуместными.
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