В Совфеде отрицают ущемление прав крымчан с паспортами Украины

«Голословное заявление, как обычно это бывает. Конечно же, никакого ущемления прав тех, кто не поменял паспорта и оставил себя паспорт гражданина Украины. Хотя я, откровенно говоря, никого не знаю, кто бы на самом деле не получил паспорт Российской Федерации. Если все-таки есть те, которые не получили паспорта России в силу определенных человеческих способностей, никаких ограничений для них нет, и они пенсии получают по паспортам украинским, полностью имеют те же самые социальные права что и граждане РФ. Есть определенная проблема в медицинском обслуживании, но тем не менее эти вопросы все решаются», — сказал сенатор.

Между тем, исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал неуместными заявлениями британской коллеги. По его словам, двойные стандарты и избирательные подходы часто отражаются на авторитете международного гуманитарного права. Полянский подчеркнул, что на территории Крыма нет вооруженного конфликта, а заявления о международном гуманитарном праве в отношении российской стороны являются неуместными.

