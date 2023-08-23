Затулин назвал неактуальной идею вхождения Абхазии и Южной Осетии в состав РФ

Для вхождения Абхазии и Южной Осетии в состав РФ прежде всего необходимо волеизъявление граждан этих республик, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, сообщает «Газета.Ru».

Медведев высказался об идее присоединения Абхазии и Южной Осетии к России

По его словам, не правильно считать, что идея объединения республик с РФ пользуется абсолютным преимуществом среди граждан, проживающих на территории Абхазии и Южной Осетии.

«Здесь не все так просто, как, может быть, кому-то представляется», - подчеркнул депутат.

Он напомнил, что в этих странах сформирована внутренняя политическая и общественная жизнь, собственные элиты.

Затулин отметил, что в случае вхождения республик в состав РФ испортились бы отношения с другими странами в этом регионе, а грузинские радикалы утвердились бы во мнении, что Москва — «агрессор».

В Южной Осетии заявили о желании вступить в Союзное государство

«Я задаю вопрос: в тот момент, когда мы ведём специальную военную операцию, необходимо нам обострение этих отношений или нет? Я считаю, что нет», — подчеркнул он.

Парламентарий уточнил, что время проведения СВО не является «привлекательным» моментом для обсуждения идеи вхождения республик в состав России, а основные проблемы с Абхазией и Южной Осетией связаны с «неумелым выстраиванием отношений».

Он также рассказал, что если у вхождения Южной Осетии в состав России много сторонников в самой республике, то идея вхождение Абхазии в РФ далеко не пользуется такой популярностью.

По мнению Затулина, жители Абхазии боятся, что в случае снятия ограничений на покупку земли, останутся в собственной стране «в меньшинстве». Депутат считает, что вхождение республики в состав России вызовет раскол в абхазском обществе, поэтому эта идея «не является актуальной».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Западу расширением РФ, если Грузия вступит в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияЮжная ОсетияАбхазияКонстантин Затулин

Горячие новости

Все новости

партнеры