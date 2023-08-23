Затулин назвал неактуальной идею вхождения Абхазии и Южной Осетии в состав РФ

По его словам, не правильно считать, что идея объединения республик с РФ пользуется абсолютным преимуществом среди граждан, проживающих на территории Абхазии и Южной Осетии.

«Здесь не все так просто, как, может быть, кому-то представляется», - подчеркнул депутат.

Он напомнил, что в этих странах сформирована внутренняя политическая и общественная жизнь, собственные элиты.

Затулин отметил, что в случае вхождения республик в состав РФ испортились бы отношения с другими странами в этом регионе, а грузинские радикалы утвердились бы во мнении, что Москва — «агрессор».