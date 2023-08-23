В Южной Осетии заявили о желании вступить в Союзное государство

Южная Осетия хочет вступить в Союзное государство России и Белоруссии. Об этом заявил государственный советник президента республики Вячеслав Гобозов в беседе с РИА Новости.

Медведев высказался об идее присоединения Абхазии и Южной Осетии к России

По его словам, вступление в Союзное государство — один из приоритетов Цхинвала, пишет RT.

«Поэтому мы говорим о важности признания нас Белоруссией, это откроет дорогу в Союзное государство и новые горизонты для республики», — подчеркнул Гобозов.

По мнению советника, президент Белоруссии Александр Лукашенко в дальнейшем поймет выгоду для Минска в признании суверенитета Южной Осетии.

Между тем зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что идея присоединения Южной Осетии и Абхазии к России может быть реализована, отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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