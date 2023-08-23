Медведев высказался об идее присоединения Абхазии и Южной Осетии к России
Идея присоединения Южной Осетии и Абхазии к России вполне может быть реализована, сообщил в статье для газеты «Аргументы и факты» бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Так он прокомментировал возобновление риторики на тему принятия Грузии в Североатлантический альянс. «Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания – медлить не станем», — заявил политик.
Как отметил экс-президент, для Запада это станет «очередным позорным фиаско».
Ранее НАТО подтвердила право Грузии на вступление в альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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