Медведев высказался об идее присоединения Абхазии и Южной Осетии к России

Так он прокомментировал возобновление риторики на тему принятия Грузии в Североатлантический альянс. «Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания – медлить не станем», — заявил политик.

Как отметил экс-президент, для Запада это станет «очередным позорным фиаско».

Ранее НАТО подтвердила право Грузии на вступление в альянс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

