«Заставь дурака Богу молиться»: Юрист назвал идиотизмом запрет срывать ромашки
За сбор редких и исчезающих растений придется заплатить от 2000 до 5000 рублей, если нарушителя поймали за руку, сказал НСН Иван Соловьев.
Ромашка не является краснокнижным растением, поэтому Департамент природопользования занимается самопиаром, якобы оберегая растение. Об этом НСН заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Ранее в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы попросили горожан не срывать ромашки для гадания. Об этом сообщило агентство «Москва». Также в ведомстве добавили, что иногда горожане по ошибке срывают другое растение — нивяник, занесенный в столичную Красную книгу. Соловьев пояснил, какое наказание грозит тем, кто по незнанию сорвал краснокнижное растение.
«Краснокнижные растения охраняются и Кодексом об административных правонарушениях, и Уголовным кодексом. За сбор редких и находящихся под угрозой видов растений, согласно КоАП, предусмотрено наказание в виде штрафа от 2500 рублей до 5000 рублей, если нарушителя поймали за руку. При этом у человека должен быть умысел на совершение правонарушения. Если же речь идет о рубке леса, то здесь речь идет об уголовной ответственности (статья 260 УК РФ), санкции здесь гораздо более серьезные, вплоть до лишения свободы», — сказал Соловьев.
Вместе с тем собеседник НСН назвал заявления департамента самопиаром, отметив, что ромашка не занесена в Красную книгу.
«Грустно, что взрослые, серьезные люди говорят о том, что нельзя срывать ромашки для гадания. Испокон веков из ромашек плели венки, собирали букеты, используют как лекарственное средство. Что это за идиотизм, что нельзя срывать ромашки и на них гадать? Это запредельный пиар департамента. Как говорится, заставь дурака Богу молиться», — напомнил он поговорку.
Ранее в России вступила в силу статья Уголовного кодекса о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru