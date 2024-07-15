«Заставь дурака Богу молиться»: Юрист назвал идиотизмом запрет срывать ромашки

«Краснокнижные растения охраняются и Кодексом об административных правонарушениях, и Уголовным кодексом. За сбор редких и находящихся под угрозой видов растений, согласно КоАП, предусмотрено наказание в виде штрафа от 2500 рублей до 5000 рублей, если нарушителя поймали за руку. При этом у человека должен быть умысел на совершение правонарушения. Если же речь идет о рубке леса, то здесь речь идет об уголовной ответственности (статья 260 УК РФ), санкции здесь гораздо более серьезные, вплоть до лишения свободы», — сказал Соловьев.

Вместе с тем собеседник НСН назвал заявления департамента самопиаром, отметив, что ромашка не занесена в Красную книгу.

«Грустно, что взрослые, серьезные люди говорят о том, что нельзя срывать ромашки для гадания. Испокон веков из ромашек плели венки, собирали букеты, используют как лекарственное средство. Что это за идиотизм, что нельзя срывать ромашки и на них гадать? Это запредельный пиар департамента. Как говорится, заставь дурака Богу молиться», — напомнил он поговорку.

Ранее в России вступила в силу статья Уголовного кодекса о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов.

