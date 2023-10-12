В России вступила в силу статья УК о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов

Как отмечается в обзоре изменений законодательства компании «КонсультантПлюс», в РФ вводится наказание за причинение вреда организмам, помимо животных и растений, занесенным в Красную книгу либо охраняемых международными договорами. В частности, речь идет о грибах. Нарушителям-физлицам придется заплатить штраф в 2,5-5 тысяч рублей, при этом предусмотрена конфискация орудий добычи и организмов или их продуктов или частей. Штрафы для юрлиц составят от 500 тысяч до 1 млн рублей, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, с 12 октября будет введена уголовная ответственность за незаконный сбор особо ценных растений из Красной книги. Как сообщают Известия со ссылкой на Минприроды, этот вопрос регулирует новая статья Уголовного кодекса 260.1 «Умышленные уничтожение или повреждение, а равно незаконные добыча, сбор и оборот особо ценных растений и грибов». За сбор таких видов может грозить до 4 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Если уничтожение ценных растений и грибов демонстрировали в Сети или для их сбора воспользовались служебным положением, наказание увеличится до 6 лет со штрафом до 2 млн рублей. Максимальное наказание — до 9 лет заключения и до 3 млн рублей штрафа — может грозить за оборот редких растений либо грибов группой лиц по предварительному сговору с использованием СМИ либо интернета.

Как отметили в Минприроды, перечень особо ценных видов будет утвержден отдельным постановлением, его проект внесли в правительство. В документ включили в том числе женьшень настоящий, родиолу розовую, рядовку мацутакэ.

