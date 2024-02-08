В России обнаружили крупнейшую популяцию вымирающего астрагала замечательного
Крупнейшую популяцию вымирающего растения — астрагала замечательного — обнаружили в Республике Алтай. Об этом сообщили в Сайлюгемском нацпарке.
«В урочище Баян-Чаган … обнаружили возможно крупнейший в России резерват редкого вымирающего растения – астрагала замечательного (Astragalus admirabilus)», — отметили специалисты.
Растение раньше замечали лишь в трех местах в Монголии и в России, на хребте Талдуаир и в верховьях реки Саржематы. Редкий вид был обнаружен прошлым летом.
По данным ученых, популяция астрагала замечательного — четвертый когда-либо обнаруженный в РФ и, предположительно, крупнейший резерват этого вида в стране.
Ранее в Московской области обнаружили 434 новых места обитания 150 видов краснокнижных растений и животных, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru