В России обнаружили крупнейшую популяцию вымирающего астрагала замечательного

Крупнейшую популяцию вымирающего растения — астрагала замечательного — обнаружили в Республике Алтай. Об этом сообщили в Сайлюгемском нацпарке.

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«В урочище Баян-Чаган … обнаружили возможно крупнейший в России резерват редкого вымирающего растения – астрагала замечательного (Astragalus admirabilus)», — отметили специалисты.

Растение раньше замечали лишь в трех местах в Монголии и в России, на хребте Талдуаир и в верховьях реки Саржематы. Редкий вид был обнаружен прошлым летом.

По данным ученых, популяция астрагала замечательного — четвертый когда-либо обнаруженный в РФ и, предположительно, крупнейший резерват этого вида в стране.

Ранее в Московской области обнаружили 434 новых места обитания 150 видов краснокнижных растений и животных, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:УченыеРеспублика Алтай.

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