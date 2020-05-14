«Нам бы ЕГЭ провести!» Учителей не волнует отмена перемен в школах
Доктор педагогических наук Евгений Ямбург в эфире НСН назвал второстепенной проблему организации работы школ в будущем учебном году.
Школы в новом учебном году могут отменить общие перемены. В Роспотребнадзоре посоветовали исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок. Также ведомство рекомендует школам отказаться от проведения любых массовых мероприятий.
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург заявил в эфире НСН, что главной задачей школы на данном этапе является проведение ЕГЭ. Возможные изменения в учебном процессе он не счел критичными и предложил подумать о них непосредственно перед сентябрем.
«Это проблема послезавтрашнего дня. Сейчас мы занимаемся главным - организацией ЕГЭ. Мы практически готовы, знаем, как проводить, уже установлены камеры. А то, что будет в сентябре - давайте сначала доживем. В принципе, с этим никаких сложностей нет, особенно в Москве, где большие школьные комплексы, разные здания, начальная учится в одном здании, основная и старшая - в других. Так что все это можно сделать без особого ущерба. Но как говорилось в известном произведении, "об этом я подумаю завтра". А сейчас это гадание на кофейной гуще. Давайте посмотрим, какие будут условия в начале сентября», - предложил педагог.
В свою очередь глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова предположила, что рекомендации Роспотребнадзора по режиму работы школ после открытия следует рассматривать как руководство к действию лишь в период эпидемии коронавируса и поэтапного снятия ограничений. По ее мнению, данные нововведения не должны вводиться на постоянной основе.
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