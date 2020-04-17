Ямбург назвал предложения об отмене ЕГЭ пустопорожней болтовнёй

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в ходе онлайн-конференции с представителями регионов России сообщил, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году может не состояться. Он подчеркнул, что сейчас рассматривается, как вариант с переносом дат проведения ЕГЭ, так и вариант отмены экзамена в этом году. В последнем случае выпускникам школ разрешат сдавать экзамены в вузы без результатов ЕГЭ.

Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы, доктор педагогических наук Евгений Ямбург в беседе с НСН высказал свою жёсткую позицию, объяснив, почему сейчас нельзя отменять ЕГЭ, даже учитывая пандемию коронавируса.

«Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом, потому что это абсолютно популистское непрофессиональное высказывание. Вопрос не в том, можно ли отменить ЕГЭ, а в том, чем экзамены в ВУЗах будут отличаться от ЕГЭ, в случае если продлят карантин. ЕГЭ уравнивает в правах детей из отдалённых регионов, они сейчас готовятся именно к этому экзамену и если нужно будет, мы поставим камеры, как всё время это делали, только теперь не в школе, а в квартирах. ВУЗ этого вам никогда не обеспечит. Поэтому такие предложения – пустопорожняя болтовня», - возмутился Ямбург.

Ранее в Госдуме уже предлагали отменить ЕГЭ. Так первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в эфире НСН объяснил причины необходимости отмены ЕГЭ в 2020 году из-за коронавируса. Он подтвердил свою точку зрения, сославшись на действия США, которые в этом году отменили ЕГЭ.

