Заславский рассказал о дистанционной учебе в ГИТИСе
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в эфире НСН отметил, что невозможно стать актером на удаленке.
В данный момент в России нет ни одного вуза, который хотя бы частично не применял дистанционный формат обучения. Об этом сообщает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Согласно его сведениям, из дома обучаются 40 процентов студентов.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в интервью НСН рассказал о дистанционной учебе в его вузе.
«Трудно не согласиться. Даже вузы искусства, каковым в частности является ГИТИС, перевели то, что мы называем теоретическими дисциплинами, на дистанционное ведение. Здесь нет никакого ущерба, в отличие, к примеру, от актерского мастерства, которое преподавать онлайн невозможно, и делать мы этого не собираемся. Российские вузы, как мне кажется, оказались даже более подготовленными, чем университеты некоторых других стран. Думаю, что все сейчас используют дистанционный формат обучения там, где это возможно», – прокомментировал он.
Также Григорий Заславский в беседе с НСН поддержал идею повысить штрафы для пешеходов, которые нарушают ПДД.
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