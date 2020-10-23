Заславский рассказал о дистанционной учебе в ГИТИСе

В данный момент в России нет ни одного вуза, который хотя бы частично не применял дистанционный формат обучения. Об этом сообщает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Согласно его сведениям, из дома обучаются 40 процентов студентов.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в интервью НСН рассказал о дистанционной учебе в его вузе.