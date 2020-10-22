«Как будто специально»: Заславский раскритиковал неосторожных пешеходов
Ректор ГИТИС Григорий Заславский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Названо количество студентов на дистанционке
В данный момент в России нет ни одного вуза, который хотя бы частично не применял дистанционный формат обучения. Об этом сообщает министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Согласно его сведениям, из дома обучаются 40% студентов.
Григорий Заславский : «Трудно не согласиться. Даже вузы искусства, каковым в частности является ГИТИС, перевели то, что мы называем теоретическими дисциплинами, на дистанционное ведение. Здесь нет никакого ущерба, в отличие, к примеру, от актерского мастерства, которое преподавать онлайн невозможно, и делать мы этого не собираемся. Российские вузы, как мне кажется, оказались даже более подготовленными, чем университеты некоторых других стран. Думаю, что все сейчас используют дистанционный формат обучения там, где это возможно», – прокомментировал в интервью НСН Григорий Заславский.
Каждый третий автомобилист хочет ужесточить штрафы для пешеходов
Почти треть автомобилистов считают, что с пешеходами, которые нарушают правила дорожного движения, необходимо бороться путем ужесточения штрафов. Об этом пишет ТАСС.
Григорий Заславский : «Честно говоря, мне удивительно, что не каждый первый или хотя бы каждый второй. Потому что когда ты садишься за руль, то складывается впечатление, что пешеходы как будто бы специально пытаются попасть под колеса. Таким образом, все водители являются потенциальными преступниками. К сожалению, пешеходы очень часто выходят на проезжую часть в неположенных местах, а автомобиль тоже не может сразу затормозить. Даже у меня случались эпизоды, когда я невольно чуть-чуть подталкивал пешеходов. И я счастлив, что это не доходило до страшных ЧП», – поделился он со слушателями НСН.
Картину Бэнкси «Покажи мне Моне» продали почти за $10 млн
Картина британского уличного художника Бэнкси «Покажи мне Моне» ушла с молотка почти за 10 миллионов долларов. На картине Бэнкси в пруд сброшены тележки из супермаркета и дорожный конус.
Григорий Заславский : «Для меня, как и для других, кому интересно, как развивается современное искусство, в этой истории кажется любопытным и необъяснимым только то, что при всех ныне существующих программах, до сих пор никто ни разу не смог заполучить фотографию этого самого Бэнкси. И определить, что же за команда художников скрывается за этим псевдонимом. Хотя, конечно же, если бы такая цель стояла, эта тайна давно была бы открыта. А здесь понятно, что это чей-то коммерческий проект, который работает без «вскрытия» уже не первый год», – сказал он НСН.
В Нидерландах стали обнимать коров для снятия стресса
В Нидерландах появился новый тренд по снятию стресса — люди едут на фермы и обнимают коров. Такую услугу оказывают несколько хозяйств по всей стране.
Григорий Заславский : «Мне это нравится, потому что это позволяет сохранить жизнь коровам, которых теперь будут использовать не только в мясомолочной промышленности. Обнимать живую корову, конечно, намного приятнее, чем отдыхать дома на шкуре зебры и других животных», – отметил в беседе с НСН Григорий Заславский.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+15 971 / сут.
Умерли
25 242+290 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+11 428 / сут.
- Путин лично просил выпустить Навального за границу
- Путин: В Карабахе погибло около пяти тысяч человек
- Путин призвал подключить к ДСНВ все ядерные страны
- Суд обязал Google снять ограничения с фильма «Беслан» на Youtube
- Путин: безопасность России не пострадает при отсутствии СНВ-3
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru