Голикова: дистанционка в школах должна быть частью обучения

Дистанционное обучение в школах должно стать частью образовательного процесса и войти в обычную жизнь, а не быть мерой реагирования на определённую ситуацию, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью, опубликованном в исследовании «Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России« на сайте РАНХиГС.

Она рассказала, что дистанционное образование должно быть постоянной частью процесса и войти в федеральный образовательный стандарт.

«Я считаю, что дистанционное образование должно найти место в обычной жизни», - считает она.

По мнению Голиковой, это позволит выстраивать ребенку индивидуальное обучение.



