Голикова: дистанционка в школах должна быть частью обучения
Дистанционное обучение в школах должно стать частью образовательного процесса и войти в обычную жизнь, а не быть мерой реагирования на определённую ситуацию, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью, опубликованном в исследовании «Общество и пандемия: опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России« на сайте РАНХиГС.
Она рассказала, что дистанционное образование должно быть постоянной частью процесса и войти в федеральный образовательный стандарт.
«Я считаю, что дистанционное образование должно найти место в обычной жизни», - считает она.
По мнению Голиковой, это позволит выстраивать ребенку индивидуальное обучение.
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