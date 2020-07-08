Защита Сафронова отказалась от неразглашения тайны следствия
С представителей арестованного по делу о госизмене Ивана Сафронова попытались взять подписку о неразглашении тайны следствия, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Иван Павлов.
По его словам, адвокаты отказались дать такую подписку, дав другую – о неразглашении государственной тайны. Но саму государственную тайну они не видели, поэтому и разглашать, по сути, нечего, считает Павлов.
Бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов был задержан 7 июля по подозрению в госизмене. К тому моменту он 1,5 месяца работал в статусе советника главы «Роскосмоса» по информационной политике. Как утверждает глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, Сафронов не имел доступа к закрытым сведениям.
Адвокаты выяснили, что Сафронова подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Чехии, которым журналист в 2017 якобы передал сведения, содержащие гостайну, сообщает RT. Сам он вину не признаёт. Суд арестовал Сафронова до 6 сентября.
Журналист Иван Голунов в эфире НСН заявил, что главное сейчас – добиться максимально открытого расследования, несмотря на практику закрытых дел о госизмене.
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