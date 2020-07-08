Иначе пожизненное! Сафронову посоветовали максимально сотрудничать со следствием

Бывшего специального корреспондента «Комерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова по решению Лефортовского райсуда арестовали на один месяц и 30 суток, то есть до 6 сентября. Также в ходе первого заседания было отмечено, что сам судебный материал не содержит гриф секретности, но слушания закрыли от представителей прессы и общественности на основании ст. 241 («Гласность») УК, чтобы избежать возможности разглашения гостайны в ходе разбирательства уголовного дела.

Юрист и адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН заявил, что Сафронову грозит пожизненное заключение, если он не начнет сотрудничать со следствием.

«Это судебное разбирательство, несомненно, будет иметь плохие последствия для Сафронова с очень суровым приговором. Тем более, что именно сейчас требуется мобилизация ресурсов всей страны для защиты и ее экономических интересов, и особенно интеллектуальных. Но, могу сказать, что оно точно не будет длительным. В России отработан механизм доказывания вины в суде, тем более разбирательство будет в военном суде.