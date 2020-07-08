Иначе пожизненное! Сафронову посоветовали максимально сотрудничать со следствием
Юрист и адвокат Тимур Маршани в эфире НСН оценил шансы журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.
Бывшего специального корреспондента «Комерсантъ» и «Ведомости» Ивана Сафронова по решению Лефортовского райсуда арестовали на один месяц и 30 суток, то есть до 6 сентября. Также в ходе первого заседания было отмечено, что сам судебный материал не содержит гриф секретности, но слушания закрыли от представителей прессы и общественности на основании ст. 241 («Гласность») УК, чтобы избежать возможности разглашения гостайны в ходе разбирательства уголовного дела.
Юрист и адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН заявил, что Сафронову грозит пожизненное заключение, если он не начнет сотрудничать со следствием.
«Это судебное разбирательство, несомненно, будет иметь плохие последствия для Сафронова с очень суровым приговором. Тем более, что именно сейчас требуется мобилизация ресурсов всей страны для защиты и ее экономических интересов, и особенно интеллектуальных. Но, могу сказать, что оно точно не будет длительным. В России отработан механизм доказывания вины в суде, тем более разбирательство будет в военном суде.
"Так что Сафронов получит максимальный срок наказания, исключение может составить только его сотрудничество со спецслужбами"
Ему нужно быть открытым, доверительным, предоставить дополнительные эпизоды, которые еще не известны контрразведчикам. А контрразведка имеет обширные связи, в том числе и в правоохранительных органах. Даже дело могут поручить тому судье, который в прошлом был контрразведчиком. В целом же объективность приговора можно оценивать с учетом объективности судов, а они у нас не независимые. Если он не пойдет на сотрудничество со следствием, то пожизненно сядет в тюрьму и все ближайшие дни проведет в следственных изоляторах, а Лефортово, это не то место, где можно человеку позитивно размышлять о своем будущем», - считает Маршани.
Журналиста задержали возле его дома на Нижегородской улице, когда он собирался поехать на работу. Сотрудники управления «П» (промышленность) службы экономической безопасности ФСБ обыскали Сафронова и отвезли в следственное управление спецслужбы. Тут же начались обыски в его квартире и у Таисии Бекбулатовой (хорошая знакомая Сафронова).
Первыми, кто сообщил об уголовном преследовании Ивана Сафронова стал «Роскосмос», где он около двух месяцев работал советником главы ведомства Рогозина.
По версии ФСБ, журналист был завербован спецслужбой Чехии, которая входит в НАТО, еще в 2012 году. Задание на сбор и предоставление сведений о военно-техническом сотрудничестве России и стран Африки, а также по действиям российских военных на Ближнем Востоке, получил в 2017 году, считают в ФСБ. Предполагается также, что собранную информацию Сафронов передал заказчику через интернет, а тот, в свою очередь, поделился ею со спецслужбами США. По информации СМИ ему инкриминируется уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК). Сам Иван Сафронов вину не признает и отказался от дачи показаний.
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