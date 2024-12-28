«Заряжающая формулировка»: Россиянам дали советы по постановке целей на 2025 год
Психолог Павел Жавнеров в эфире НСН рекомендовал быть честными перед собой и не ставить на будущий год целей, которые навязаны обществом.
Четкие цели на будущий год нужно ставить тогда, когда они эмоционально заряжают человека, при этом вместо цели можно сосредоточить свой фокус внимания на нужной сфере, рассказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров в разговоре с НСН.
«Допустим, человек ставит перед собой какую-то цель и пытается к ней идти. Ее можно ставить как цель, если она эмоционально очень сильно заряжает человека: он постоянно думает об этом, все время представляет, что он визуально это может как-то ощущать. Предположим, девушка всю жизнь хочет ровные зубы и наконец-то в этом году решилась накопить себе на брекеты. И она может об этом думать: «Я буду ходить с ослепительной улыбкой, буду ходить в брекетах, буду чувствовать себя великолепно». Она может написать «Накопить нужную сумму на брекеты» или просто «Поставить брекеты», «Начать процесс установки брекетов». Как угодно, потому что формулировка ее уже будет заряжать. Но если сама формулировка не заряжает, нужно написать так, чтобы это было эмоционально, в этом смысл. Второй момент – бывает так, что нет необходимости ставить цель. Например, в моей жизни я не ставлю цель как таковую, а ставлю процесс, условно говоря, фокус. Я могу выбрать сферу, на которой я держу фокус внимания. Если я этот фокус внимания держу, то, соответственно, эта сфера начинает развиваться», - сказал Жавнеров.
Психолог рекомендовал быть честными перед собой и не ставить на будущий год целей, которые навязаны обществом.
«Зачастую мы под давлением общества, социума, каких-то признанных веяний и тенденций ставим перед собой цели. Часто мы очень сильно зависимы от мнения окружающих, а если быть более точным, от мнения большинства. Если большинство людей хотят квартиру, машину, стройное тело, то мы подсознательно начинаем копировать их желания и хотим иметь то же самое. Но внутри, из-за того, что мы копируем, нет желания этого достигать. И наша психика просто забывает об этом или не выделяет на это ресурсы, не появляется никакой мотивации, сложно держать дисциплину. И здесь человек должен в первую очередь, когда он ставит перед собой цели в новом году, быть максимально честным перед самим собой и ставить те цели, от которых, когда он только их поставил, чувствовал бы некую эйфорию и предвкушение. Если это происходит, значит, он выбрал правильную цель», - добавил собеседник НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru