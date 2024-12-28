«Заряжающая формулировка»: Россиянам дали советы по постановке целей на 2025 год

Психолог рекомендовал быть честными перед собой и не ставить на будущий год целей, которые навязаны обществом.

«Зачастую мы под давлением общества, социума, каких-то признанных веяний и тенденций ставим перед собой цели. Часто мы очень сильно зависимы от мнения окружающих, а если быть более точным, от мнения большинства. Если большинство людей хотят квартиру, машину, стройное тело, то мы подсознательно начинаем копировать их желания и хотим иметь то же самое. Но внутри, из-за того, что мы копируем, нет желания этого достигать. И наша психика просто забывает об этом или не выделяет на это ресурсы, не появляется никакой мотивации, сложно держать дисциплину. И здесь человек должен в первую очередь, когда он ставит перед собой цели в новом году, быть максимально честным перед самим собой и ставить те цели, от которых, когда он только их поставил, чувствовал бы некую эйфорию и предвкушение. Если это происходит, значит, он выбрал правильную цель», - добавил собеседник НСН.

Ранее психолог Лариса Овчаренко рассказала, что в создании новогоднего настроения могут помочь зимние виды спорта или подарок самому себе. Она отметила, что взрослым бывает сложно радоваться празднику из-за жизненных обстоятельств, передает «Радиоточка НСН».

