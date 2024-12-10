«Всего три варианта»: Психолог рассказал, как бороться с предновогодним стрессом
Павел Жавнеров заявил НСН, что бороться со стрессом можно на физическом и эмоциональном уровне.
Бороться со стрессом можно на физическом уровне, чтобы «успокоить» организм, но самый действенный способ – поменять свое отношение к негативным ситуациям на эмоциональном уровне, заявил НСН клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
Перед наступлением Нового года многие люди жалуются на стресс и ощущение тревоги. Это может быть связано с большим количеством дел, которые планируется завершить к концу года. Жавнеров рассказал, как бороться со стрессом на работе в период предновогодних дедлайнов.
«Вариантов бороться со стрессом не так много, всего три пути. Путь первый – это заняться восстановлением физического самочувствия. Можно ходить регулярно в зал, на массаж, заниматься плаванием, медитациями. Второй вариант – это успокоительные. Сюда мы включаем легкие успокоительные, снотворное перед сном, глицин, травы в чай. Это можно все без рецепта врача. И третий вариант – работа с психологом именно на эмоциональном уровне. В этом случае можно проработать стрессовые ситуации, изменить свое мировосприятие, чтобы ситуации больше не вызывали такой негатив. Других вариантов сегодня нет. Можно совместить эти пункты, чтобы снизить свою тревожность и проработать стрессоустойчивость. Эти способы помогут на 70% снизить тревожность, это очень существенно», - рассказал он.
По словам психолога, именно уровень стрессоустойчивости определяет поведение человека, но в моменте себе можно помочь простыми упражнениями.
«Шеф может орать, кидаться и поливать вас грязью, но вы не ответите на это, если вы сможете себя контролировать. А для этого уровень стрессоустойчивости должен быть высоким, это нужно в себе воспитывать. В сам момент стресса есть свои техники тоже. Самая простая техника – дыхательная. Первый шаг – считать свои выдохи, а второй шаг – делать расслабляющие выдохи, более глубокие. По ощущениям тело отпускает все, это очень помогает. Потом считаете до десяти и снова повторяете. Кому-то достаточно одного круга. Во время стрессовых ситуаций очень легко прийти в норму благодаря этому. Можно прогуляться, уйти на пять минут, отвлечение всегда помогает. Если вы попали под влияние эмоций, вы уже проиграли», - подытожил собеседник НСН.
Ранее руководство индийской компании-стартапа YesMadam приняло неожиданное решение по итогам собственного HR-исследования: они уволили всех сотрудников, которые признались в том, что чувствуют выгорание или испытывают стресс, отмечает «Радиоточке НСН».
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