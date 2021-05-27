Будут гнать! Борьбу с самогонными аппаратами назвали бесполезной
Причина существования нелегального рынка алкоголя в РФ – это низкие зарплаты граждан, а не самогонные аппараты, заявил НСН Вадим Дробиз.
Запрещение в России продажи самогонных аппаратов не снизит потребление нелегального алкоголя и не увеличит легальный рынок, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова ранее выступил с предложением запретить открытую продажу самогонных аппаратов в России в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком.
«Все упирается в зарплаты россиян, и причина существования нелегального рынка – это не продажа самогонных аппаратов, а низкие зарплаты у нашего населения. Поэтому бесполезно бороться такими мерами. Если не будет заводских самогонных аппаратов, будут кустарные. В советское время они были у всех, кому хотелось. Есть производители-кустари, будет и нелегальное производство самогонных аппаратов. Даже если запретить, это не снизит потребление нелегальной продукции, с этим бесполезно бороться», - сказал Дробиз.
По его словам у самогона и легального алкоголя разные потребители, поэтому они не конкуренты.
«В России в прошлом году было продано примерно 1,1 миллиарда литров крепкого легального алкоголя. Рынок нелегальной водки, которая дешевле легальной в 2,5 раза, эксперты оценивают примерно в 250 миллионов литров. Рынок спиртосодержащих жидкостей – еще 200 миллионов литров. Ну и, наверное, 200-250 миллионов литров в год – это самогон. Ни самогон, ни нелегальная водка, ни другие жидкости вообще никак не конкурируют с легальной продукцией. У них разные потребители. Потребитель нелегальной водки и самогона зарабатывает 12-15 тысяч рублей в месяц, и он никогда не пойдет в магазин за легальной водкой по 250 рублей», - уверен глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.
Дробиз подчеркнул, что борьба с нелегальным алкоголем не дает роста легального рынка.
«Более того, если мы завтра скажем, что государство победило нелегальную водку и не допустило эти 250 миллионов литров, это не значит, что легальный рынок станет на 250 миллионов литров больше. Он останется таким же, потому что нелегальная водка стоит 100 рублей, и люди с зарплатой 15 тысяч рублей пойдут искать вместо нее другую кустарную нелегальную продукцию. Борьба с нелегальным алкоголем не дает роста легального рынка», - заключил собеседник НСН.
Аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова подготовил для президента России Владимира Путина доклад о состоянии российского рынка подакцизных товаров. В документе, в частности, предлагается «для повышения легальности алкогольного рынка ввести запрет на открытую продажу самогонных аппаратов».
Директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ Алексей Ульянов ранее рассказал на пресс-конференции НСН, что в России произошла алкогольная революция.
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