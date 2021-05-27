Будут гнать! Борьбу с самогонными аппаратами назвали бесполезной

«Все упирается в зарплаты россиян, и причина существования нелегального рынка – это не продажа самогонных аппаратов, а низкие зарплаты у нашего населения. Поэтому бесполезно бороться такими мерами. Если не будет заводских самогонных аппаратов, будут кустарные. В советское время они были у всех, кому хотелось. Есть производители-кустари, будет и нелегальное производство самогонных аппаратов. Даже если запретить, это не снизит потребление нелегальной продукции, с этим бесполезно бороться», - сказал Дробиз.

По его словам у самогона и легального алкоголя разные потребители, поэтому они не конкуренты.

«В России в прошлом году было продано примерно 1,1 миллиарда литров крепкого легального алкоголя. Рынок нелегальной водки, которая дешевле легальной в 2,5 раза, эксперты оценивают примерно в 250 миллионов литров. Рынок спиртосодержащих жидкостей – еще 200 миллионов литров. Ну и, наверное, 200-250 миллионов литров в год – это самогон. Ни самогон, ни нелегальная водка, ни другие жидкости вообще никак не конкурируют с легальной продукцией. У них разные потребители. Потребитель нелегальной водки и самогона зарабатывает 12-15 тысяч рублей в месяц, и он никогда не пойдет в магазин за легальной водкой по 250 рублей», - уверен глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя.