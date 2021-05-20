Бандероль на пол-литра. «Почта России» превратится в алкомаркет?
Исследователь рынков алкоголя и руководитель «Трезвой России» поспорили, кому выгоден эксперимент по продаже алкоголя через «Почту России».
Летом нынешнего года в Москве и Мордовии стартует проект по онлайн-продаже алкоголя через «Почту России». У специалистов, опрошенных Telegram-каналом «Радиоточка «НСН», разные мнения по поводу того, насколько удачна эта инициатива, а также кому она может быть выгодна.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с «Радиоточкой НСН» считает, что такая инициатива выгодна всем: и потребителю, и отрасли, и государству.
«Не зря продажи алкоголя через "Почту России" начинают с вина. Это будет выгодно тем виноделам, о которых заботится государство, выделяет деньги - малым виноделам с небольшими объемами производства. Весь мир держится на таких. Производителям этой продукции никогда не будет по карману встать в федеральные и региональные крупные сети. Объемы не те, да и сетям не нужны такие скромные поставщики. Потребители хорошего российского вина получат прямой канал взаимодействия с производителем. Они уже знают хорошие винодельни, которые работают в России, поэтому для них это будет однозначно выгоднее, потому что сети ставят наценку в 50 процентов на розничную продукцию. Даже если производители будут заниматься продажами, то все равно через "Почту России" потребителю это будет дешевле. Выгода государства в том, что продажи будут идти через государственную компанию», - пояснил Дробиз.
Он рассказал, что продажа алкоголя через интернет разрешена практически во всех странах Европы, и в случае ее официального разрешения она займет только несколько процентов от рынка.
«Препятствием была позиция Минздрава, которая являлась абсолютно надуманной. Есть законопроект о продаже, который рассматривался, и его даже несколько лет назад согласовал Минздрав, а потом отказался. Потому что появляется лишний канал продаж и вроде бы продавать будут больше. Но это бред. Никакого нового канала нет. Он существует, но только нелегально с 2007 года. Но не сказать, что там продаются глобально какие-то большие объемы продукции. Почему еще не давали хода этому законопроекту? Видимо, ждали, пока к этому будет готов государственный оператор. Чтобы дать заработать "Почте России", а не каким-то нашим федеральным сетям, у которых денег и так навалом, каким-то частным предприятиям. Вот государственная "Почта России" будет на этом зарабатывать», - отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев придерживается абсолютно противоположной от Дробиза точки зрения. Он против превращения «Почты России» в алкомаркет.
«Это очень идиотская инициатива, потому что "Почта России" это, в первую очередь, почта, а не какой-то алкогольный магазин. Это давнишняя идея топ-менеджмента "Почты России", чтобы увеличить себе заработные платы и социальные пакеты. На сегодня этот орган себя изживает, потому что коммерческие структуры работают на пять голов выше. "Почта России" сегодня - это вынужденная мера, когда мы должны отправить официальную документацию. Мы ее не выбираем, когда идем за скоростью и за качеством транспортировки своих грузов. Вместо того чтобы заняться реальной своей работой и тем, чего от них ждет общество, "Почта России" пытается заработать любой ценой, и в данном случае за счет здоровья наших граждан», - считает руководитель «Трезвой России».
По словам Хамзаева, топ-менеджеры корпорации, идя на такие шаги, должны мыслить не в узких корпоративных интересах, а учитывать интересы нации.
«"Почта России" - государственная корпорация, а не частная контора. В итоге мы придем к тому, что они будут заниматься чем угодно, только не своим делом. Топ-менеджеры корпорации не мыслят в интересах страны, масштабах страны, интересах национальной безопасности, а мыслят в интересах своих корпоративных, узких взглядов. Лишь бы заработать больше денег. Вино – алкоголь. Алкоголь - это плохо. Это социальный урон. Это сотни тысяч погибших ежегодно. Потеря трудовой части населения. Это разводы, аборты, конфликты и многое другое. Я категорически против таких сумасбродных инициатив», - высказался Хамзаев.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил рекламу алкоголя в сети с призывом к самоубийству. Блогеров, которые делают сравнительный обзор спиртных напитков по заказу алкогольных брендов, депутат призвал отправлять в тюрьму.
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