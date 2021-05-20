Бандероль на пол-литра. «Почта России» превратится в алкомаркет?

Летом нынешнего года в Москве и Мордовии стартует проект по онлайн-продаже алкоголя через «Почту России». У специалистов, опрошенных Telegram-каналом «Радиоточка «НСН», разные мнения по поводу того, насколько удачна эта инициатива, а также кому она может быть выгодна.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с «Радиоточкой НСН» считает, что такая инициатива выгодна всем: и потребителю, и отрасли, и государству.

«Не зря продажи алкоголя через "Почту России" начинают с вина. Это будет выгодно тем виноделам, о которых заботится государство, выделяет деньги - малым виноделам с небольшими объемами производства. Весь мир держится на таких. Производителям этой продукции никогда не будет по карману встать в федеральные и региональные крупные сети. Объемы не те, да и сетям не нужны такие скромные поставщики. Потребители хорошего российского вина получат прямой канал взаимодействия с производителем. Они уже знают хорошие винодельни, которые работают в России, поэтому для них это будет однозначно выгоднее, потому что сети ставят наценку в 50 процентов на розничную продукцию. Даже если производители будут заниматься продажами, то все равно через "Почту России" потребителю это будет дешевле. Выгода государства в том, что продажи будут идти через государственную компанию», - пояснил Дробиз.