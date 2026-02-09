Мошенники снова активизировали схему с «лжеврачами»

Мошенники снова начали активно использовать схему с телефонными звонками от имени сотрудников поликлиник, выманивая у людей персональные данные под предлогом проблем со здоровьем, сообщил «Газете.Ru» представитель банка Хлынов Андрей Попов. По его словам, злоумышленники играют на страхах пациентов и создают ощущение срочности.

Как пояснил собеседник издания, злоумышленники сообщают о якобы плохих результатах анализов, необходимости срочно оформить электронную медицинскую карту или подтвердить прикрепление к лечебному учреждению. Основной целью таких разговоров является получение персональных данных. Наиболее уязвимыми остаются пенсионеры, которые из-за тревожности и доверия чаще поддаются подобным уловкам.