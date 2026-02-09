Мошенники снова активизировали схему с «лжеврачами»
Мошенники снова начали активно использовать схему с телефонными звонками от имени сотрудников поликлиник, выманивая у людей персональные данные под предлогом проблем со здоровьем, сообщил «Газете.Ru» представитель банка Хлынов Андрей Попов. По его словам, злоумышленники играют на страхах пациентов и создают ощущение срочности.
Как пояснил собеседник издания, злоумышленники сообщают о якобы плохих результатах анализов, необходимости срочно оформить электронную медицинскую карту или подтвердить прикрепление к лечебному учреждению. Основной целью таких разговоров является получение персональных данных. Наиболее уязвимыми остаются пенсионеры, которые из-за тревожности и доверия чаще поддаются подобным уловкам.
Чаще всего звонки поступают на стационарные телефоны или через мессенджеры. Собеседников просят назвать номер медицинского полиса, паспортные данные или продиктовать код из SMS. Получив эту информацию, мошенники пытаются получить доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги», а в ряде случаев — оформить кредиты или доверенности. Иногда схема продолжается звонком от лжеправоохранителей, которые под предлогом «взлома аккаунта» требуют перевести деньги на так называемый «безопасный счет».
Попов подчеркнул, что при подобных звонках следует немедленно прерывать разговор и самостоятельно связываться с поликлиникой или банком по официальным номерам. Он отметил, что ни коды из сообщений, ни персональные данные, ни деньги передавать нельзя, а при сомнениях лучше сразу обращаться в официальные службы, которые помогут проверить информацию и подскажут правильные действия, передает «Радиоточка НСН».
