Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2025 году

Второе место в рейтинге заняли операторы станков со средней предлагаемой зарплатой 172 654 рубля в месяц. Годовой рост доходов по этой специальности достиг 59%.

На третьей строчке расположились токари — им в среднем предлагали 172 249 рублей в месяц (+17% за год).

Четвёртое место заняли сортировщики, для которых среднее зарплатное предложение составило 161 877 рублей в месяц (+53% за год).

Замыкает топ-5 профессия фасадчика. Их средние зарплатные предложения выросли на 19% и достигли 156 134 рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что окончательный уровень заработной платы существенно зависит от опыта кандидата, специфики предприятия, условий труда и графика работы. В большинстве вакансий указываются зарплатные вилки, отражающие различия в квалификации, а также возможность вахтового метода занятости.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко рассказал, что робототехника станет одной из самых востребованных профессий в 2026 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».