Бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в 2025 году
Профессия бурильщика возглавила рейтинг «Авито Работа» самых высокооплачиваемых рабочих специальностей в России в 2025 году, со средней зарплатой 179 237 рублей в месяц, что на 42% выше, чем годом ранее.
Второе место в рейтинге заняли операторы станков со средней предлагаемой зарплатой 172 654 рубля в месяц. Годовой рост доходов по этой специальности достиг 59%.
На третьей строчке расположились токари — им в среднем предлагали 172 249 рублей в месяц (+17% за год).
Четвёртое место заняли сортировщики, для которых среднее зарплатное предложение составило 161 877 рублей в месяц (+53% за год).
Замыкает топ-5 профессия фасадчика. Их средние зарплатные предложения выросли на 19% и достигли 156 134 рублей в месяц.
Эксперты отмечают, что окончательный уровень заработной платы существенно зависит от опыта кандидата, специфики предприятия, условий труда и графика работы. В большинстве вакансий указываются зарплатные вилки, отражающие различия в квалификации, а также возможность вахтового метода занятости.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко рассказал, что робототехника станет одной из самых востребованных профессий в 2026 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
