В Госдуме заявили о праве учителей на личную жизнь и публикации в соцсетях
Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил NEWS.ru, что педагоги имеют право на личную жизнь и публикации в социальных сетях, в том числе фотографии с отдыха.
Депутат призвал не осуждать учителей за контент, допустимый для других граждан, и не допускать двойных стандартов. Нилов подчеркнул, что каждый подобный случай должен рассматриваться индивидуально, без общественного давления и скандалов.
Он напомнил о дефиците кадров в сфере образования и предложил сосредоточиться на реальных проблемах — таких как зарплаты и соцгарантии для учителей.
По его мнению, родителям следует в первую очередь уделять внимание воспитанию детей и ограждению их от деструктивного контента, а не раздувать споры вокруг частной жизни педагогов, передает «Радиоточка НСН».
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