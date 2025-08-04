В Госдуме заявили о праве учителей на личную жизнь и публикации в соцсетях

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил NEWS.ru, что педагоги имеют право на личную жизнь и публикации в социальных сетях, в том числе фотографии с отдыха.

Депутат призвал не осуждать учителей за контент, допустимый для других граждан, и не допускать двойных стандартов. Нилов подчеркнул, что каждый подобный случай должен рассматриваться индивидуально, без общественного давления и скандалов.