В Госдуме заявили о праве учителей на личную жизнь и публикации в соцсетях

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил NEWS.ru, что педагоги имеют право на личную жизнь и публикации в социальных сетях, в том числе фотографии с отдыха.

Депутат призвал не осуждать учителей за контент, допустимый для других граждан, и не допускать двойных стандартов. Нилов подчеркнул, что каждый подобный случай должен рассматриваться индивидуально, без общественного давления и скандалов.

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Он напомнил о дефиците кадров в сфере образования и предложил сосредоточиться на реальных проблемах — таких как зарплаты и соцгарантии для учителей.

По его мнению, родителям следует в первую очередь уделять внимание воспитанию детей и ограждению их от деструктивного контента, а не раздувать споры вокруг частной жизни педагогов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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