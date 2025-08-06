Глава Рособрнадзора рассказал о снижении бюрократической нагрузки на учителей

Работа по снижению бюрократической нагрузки на российских учителей идет «в режиме нон-стоп». Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает РИА Новости.

«Наверное, самое сложное и ответственное поручение от вас связано со снижением бюрократической нагрузки. Это работа, которую мы начали уже два года назад, она не прекращается», - сказал Музаев.

По его словам, Рособрнадзор работал в этом направлении совместно с ведомствами в этом направлении. Количество документов, которые обязаны заполнять педагоги, сократилось в 25 раз.

Ранее Анзор Музаев заявил, что с 1 сентября контрольные работы в школах, помимо Всероссийских проверочных работ, должны занимать не более 10% учебного времени, напоминает РЕН ТВ.

