Заразившийся COVID-19 Новак рассказал о своем самочувствии
Глава Минэнерго России Александр Новак, у которого ранее был подтверждён COVID-19, рассказал о своем самочувствии. Как отмечает РИА Новости, он отметил, что чувствует себя хорошо, хотя «болезнь неприятная».
Ранее сообщалось, что тест Александра Новака на COVID-19 оказался положительным. Это выяснилось во время рабочей поездки на Дальний Восток - министр почти сразу улетел и сейчас лечится в Москве, передаёт «Интерфакс». До этого COVID-19 выявили у нескольких журналистов правительственного пула, которые должны были сопровождать Михаила Мишустина в поездке по регионам Дальнего Востока, сообщает Ura.ru.
Отметим, сам премьер-министр уже переболел коронавирусом.
Между тем, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН высказал мнение, что Новак заразился коронавирусом из-за своей безответственности.
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