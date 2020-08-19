Заразившийся COVID-19 Новак рассказал о своем самочувствии

Ранее сообщалось, что тест Александра Новака на COVID-19 оказался положительным. Это выяснилось во время рабочей поездки на Дальний Восток - министр почти сразу улетел и сейчас лечится в Москве, передаёт «Интерфакс». До этого COVID-19 выявили у нескольких журналистов правительственного пула, которые должны были сопровождать Михаила Мишустина в поездке по регионам Дальнего Востока, сообщает Ura.ru.

Отметим, сам премьер-министр уже переболел коронавирусом.

Между тем, депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН высказал мнение, что Новак заразился коронавирусом из-за своей безответственности.

