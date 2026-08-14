Мосбиржа с 14 сентября перенесет начало основной торговой сессии

Московская биржа перенесет на час начало основной торговой сессии на фондовом, срочном, валютном рынках, а также на рынке драгоценных металлов. Об этом говорится в сообщении площадки.

«С 14 сентября 2026 года основная торговая сессия... будет начинаться в 9.00. Таким образом, время проведения основной торговой сессии будет увеличено на один час и составит 10 часов», - сообщила Мосбиржа.

Расчет и публикация основных индексов площадки также будут начинаться с 09.00 по Москве.

Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев и финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев заявили НСН, что санкции Евросоюза против Московской биржи приведут к дальнейшему сокращению торговли в евро и оттоку европейских инвестиций, а ограничения против российских криптокомпаний фактически изолируют их от международных криптоплощадок.

