СМИ: На рынке «Горбушка» в Москве прошли обыски
Обыски прошли на рынке электроники «Горбушка» в Москве. Об этом сообщает RT.
По данным издания, следственные действия связаны с работой нескольких нелегальных криптобменников, которые действовали на территории торгового комплекса в течение последних нескольких лет. Расследованием занимаются столичные правоохранительные органы.
Отмечается, что часть территории рынка перекрыли, правоохранители заблокировали сотрудников нелегальных обменников в помещениях и ведут следственные действия. Сведений о задержанных не приводится.
Ранее обыски прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области у крупного бизнесмена Ильи Трабера, предпринимателя и одного из его бизнес-партнеров задержали и перевезли в Москву, пишет «Радиоточка НСН».
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