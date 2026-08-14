СМИ: На рынке «Горбушка» в Москве прошли обыски

Обыски прошли на рынке электроники «Горбушка» в Москве. Об этом сообщает RT.

По данным издания, следственные действия связаны с работой нескольких нелегальных криптобменников, которые действовали на территории торгового комплекса в течение последних нескольких лет. Расследованием занимаются столичные правоохранительные органы.

Отмечается, что часть территории рынка перекрыли, правоохранители заблокировали сотрудников нелегальных обменников в помещениях и ведут следственные действия. Сведений о задержанных не приводится.

Ранее обыски прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области у крупного бизнесмена Ильи Трабера, предпринимателя и одного из его бизнес-партнеров задержали и перевезли в Москву, пишет «Радиоточка НСН».

