Министр энергетики Новак заразился коронавирусом

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заболел коронавирусом. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который сейчас находится с рабочим визитом в Благовещенске.

По словам главы правительства, Новак прилетел на Дальний Восток, но почти сразу улетел и сейчас лечится в Москве, передаёт «Интерфакс».

Ранее коронавирус выявили у нескольких журналистов правительственного пула, которые должны были сопровождать Мишустина в поездке по регионам Дальнего Востока.

По имеющимся данным, Новак переносит болезнь бессимптомно. 19 августа он примет участие в заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ по видеоконференции, сообщает РИА Новости.

