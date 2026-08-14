Россиянам объяснили, как беспилотные автобусы сделают дороги безопаснее
Внедрение беспилотных автобусов позволит решить проблему дефицита водителей, сказал НСН Антон Шапарин.
Появление беспилотных автобусов на дорогах России — необходимая и актуальная мера, она поможет сделать автобусы одним из самых безопасных видов транспорта. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Минтранс планирует разрешить беспилотные автобусы для перевозки пассажиров, сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что сейчас тестируются беспилотные трамваи и поезда метро, но в рамках экспериментального правового режима Минтранс предлагает потестировать и автобусы без водителей – в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Шапарин поддержал инициативу министерства, отметив, что это позволит сделать общественный транспорт безопаснее.
«Буквально на днях было опубликовано видео, как беспилотный автомобиль проехал сразу по четырем районам Москвы. Он ехал не по выделенной полосе, не по тепличным условиям, которые существуют для автобусов, а соблюдал все правила и ехал в потоке, не создавая никаких проблем. С автобусами все существенно проще — они идут по заранее определенному маршруту, который четко известен, понятны все проблемы, риски и особенности этого маршрута. Запрограммировать его так, чтобы он шел максимально безопасно, — на самом деле не самая большая проблема. Автобусы по статистике ГАИ долгие годы являются самым опасным транспортом по уровню транспортного и социального риска, именно на них приходится самая высокая аварийность. Поэтому запуск подобных автоматизированных транспортных средств без водителя — это благо», — сказал Шапарин.
По словам собеседника НСН, внедрение беспилотных автобусов также поможет решить проблему дефицита водителей.
«Параллельно решается еще одна большая проблема — дефицит водителей. У нас огромный, колоссальный, нарастающий дефицит водителей во всех сегментах транспорта. Мы видели многочисленные аварии автобусов с человеческими жертвами в Санкт-Петербурге, которые происходят из-за того, что водители перерабатывают. Автоматизированный транспорт в условиях дефицита кадров — это абсолютная необходимость, у нас просто нет другого выбора. Сейчас молодежь не идет в автошколы: это долго, дорого и сложно. Кто будет возить Россию завтра? Только роботы», — добавил эксперт.
Шапарин также указал на то, что беспилотный транспорт готов к непредвиденным ситуациям на дороге.
«Это устройство управляется не только интернетом. На борту есть центры принятия решений, инструменты получения информации о том, сломался светофор или работает. Далеко не везде стоят умные светофоры, которые отдают свои результаты в интернет. В большинстве регионов такой роскоши нет, поэтому система сама увидит, работает светофор или нет, и будет принимать решение по определенному устоявшемуся протоколу. За всей техникой будет удаленный присмотр, все операторы будут видеть результаты. Надеюсь, что сложности с мобильным интернетом — временное явление, со временем он будет работать так же, как и раньше», — подчеркнул собеседник НСН.
В заключение Шапарин пояснил, что новое оборудование можно установить почти на любой современный автомобиль.
«Недавно мы видели, как “Яндекс” представил новую модель своего автомобиля, и понимаем, что те решения, которые сейчас производят российские компании, могут устанавливаться на абсолютно разную технику. Нужен электронный усилитель рулевого управления, который есть почти у всех современных автомобилей, нужны электронная педаль газа и тормоза, которыми тоже оборудованы современные автомобили, и шины для управления этими системами. Автоматизированный комплекс нельзя поставить на ретротехнику, а на любые современные автобусы и грузовики, если там электроусилители всего необходимого, если есть электронная шина управления, установить все остальное не так сложно», — отметил он.
Ранее сообщалось, что тестирование полностью беспилотных трамваев планируют провести в России в следующем году.
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