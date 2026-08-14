Появление беспилотных автобусов на дорогах России — необходимая и актуальная мера, она поможет сделать автобусы одним из самых безопасных видов транспорта. Об этом НСН заявил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Минтранс планирует разрешить беспилотные автобусы для перевозки пассажиров, сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что сейчас тестируются беспилотные трамваи и поезда метро, но в рамках экспериментального правового режима Минтранс предлагает потестировать и автобусы без водителей – в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Шапарин поддержал инициативу министерства, отметив, что это позволит сделать общественный транспорт безопаснее.

«Буквально на днях было опубликовано видео, как беспилотный автомобиль проехал сразу по четырем районам Москвы. Он ехал не по выделенной полосе, не по тепличным условиям, которые существуют для автобусов, а соблюдал все правила и ехал в потоке, не создавая никаких проблем. С автобусами все существенно проще — они идут по заранее определенному маршруту, который четко известен, понятны все проблемы, риски и особенности этого маршрута. Запрограммировать его так, чтобы он шел максимально безопасно, — на самом деле не самая большая проблема. Автобусы по статистике ГАИ долгие годы являются самым опасным транспортом по уровню транспортного и социального риска, именно на них приходится самая высокая аварийность. Поэтому запуск подобных автоматизированных транспортных средств без водителя — это благо», — сказал Шапарин.