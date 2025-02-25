«Очень сложно!»: Участники «Экспедиции-трофи» добрались до Москвы

В рамках второго этапа участникам автопробега предстояло самостоятельно выбрать маршрут путешествия из Санкт-Петербурга в Москву и посетить максимальное количество исторических мест, рассказал спецкор НСН Олег Виноградов.

Второй этап гонки «Экспедиция-трофи» стартовал в Ленинградской области накануне, сегодня участники добрались до Москвы, рассказал специальный корреспондент НСН Олег Виноградов.

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Восемь команд автогонщиков отправились в путешествие от Мурманска до Владивостока на внедорожниках, выполняя различные задания. Гонка разбита на семь этапов: Мурманск – Ленинградская область – Порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье – Тюмень – Руян-на-Оби в Томской области – озеро Байкал – Хабаровск – Владивосток. Виноградов рассказал, с какими приключениями столкнулись участники заезда во время второго этапа гонки.

«Сегодня «Экспедиция-трофи» финиширует в Москве. Накануне днем гонщики стартовали из Санкт-Петербурга. Задание, которое было дано ребятам, очень интересное, очень сложное с точки зрения навигации. Участникам было предложено посетить на выбор: Славянскую деревню X века в Новгородской области, музей колоколов в районе Валдая, памятник 750-летию ледовому побоищу в Псковской области, Гремячую башню в самом Пскове, знаменитую деревню Изборск, музей «Русские валенки» в Вышнем Волочке, исток Волги под Осташковым, Торжок, Ржевский мемориал Советскому солдату или мемориальный комплекс «Героям-панфиловцам» в Московской области. Участники могли посетить хоть все исторические места, главное - прийти на финиш в установленное организаторами время», - поделился спецкор НСН.
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Он также пригласил всех желающих пообщаться с участниками соревнования и журналистами.

«Сегодня до четырех вечера на Хованском въезде ВДНХ мы будем ждать всех желающих у Музея Гаража особого назначения ФСО России. Пожалуйста, приходите, посмотрите на нас, пообщайтесь с участниками. Спросите лично ребят, зачем они едут из Мурманска во Владивосток. Сами все узнаете, заразитесь этим азартом, этим энтузиастом наших экспедиционных друзей. Я тоже там буду, так что можете со мной пообщаться не только в эфире», - сказал Виноградов.

Участникам заезда предстоит преодолеть путь в более 16 тысяч километров. Задача участников состязания - собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За выполнение заданий гонщики получают баллы, по количеству которых и будет назван победитель.

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ФОТО: НСН / Олег Виноградов
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