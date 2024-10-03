«Зараза с Запада»: В Госдуме призвали наказывать родителей детей-квадроберов

Депутат Сергей Колунов призвал ввести ответственность и лишать родительских прав тех, кто выгуливает своих детей на поводках как животных. Психологи же выступают против запрета нового увлечения детей. 

Общественная дискуссия о движении квадроберов (новая субкультура с имитацией действий и повадок животных) не утихает. Депутаты обеспокоены тем, что все больше детей и подростков «ведутся» на «западное» течение и подражают животным. СМИ подогревают интерес, публикуя фотографии детей-квадроберов, которых родители выгуливают на поводках.

Все чаще в Сеть просачиваются случаи «нападений» детей-кошек на обычных прохожих в метро и на улицах. Волна затронула не только столицу и крупные города, квадроберы добрались до всех регионов, из-за чего общественники и бьют тревогу.

ЛИШАТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Не выдержал натиска квадроберов депутат Госдумы Сергей Колунов («Единая Россия»), который направил обращение в аппарат детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, предложив ввести меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая привлечение к административной и уголовной ответственности и лишение родительских прав.

«Не надо унижать детей!»: Буцкая пристыдила певицу Mia Boyka

«Вдумайтесь, дети изображают из себя животных — кошек, собак — и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Подобных видео море. Как и в случае с ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России, прим. НСН), напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили ее, справимся и со второй»,- передает его слова РИА Новости.

Ранее очевидец снял на видео жительницу Омска, когда она гуляла со своим сыном. Мальчик бегал на четвереньках на поводке, изображая собаку. Видео выложили в соцсети, после чего им заинтересовались в полиции.

До этого СМИ обратили внимание на то, что на маркетплейсах уже появился корм для квадроберов. Россияне массово скупают товары для квадроберов. Продажи масок, перчаток и хвостов выросли в 12 раз за год, подсчитали в Авито.

А глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина выложила в своем канале видео, на котором подростки в масках пристают к прохожим в метро и шипят.

«Квадроберы уже добрались до метро в Екатеринбурге и пристают к пассажирам», - написала она.

ПОХОЖЕ НА СЕКТУ

Вспышка интереса к квадроберам в России возникла в начале сентября. В соцсетях появилось видео с концерта Mia Boyka, на котором 27-летняя певица раскритиковала восьмилетнюю девочку в маске котика, назвавшую себя квадробером. Многие артисты и публичные люди, в числе которых Ксения Собчак, Екатерина Мизулина и Егор Крид, осудили буллинг ребенка, однако Мария Бойко (настоящее имя певицы) удивилась такой позиции коллег.

Певица Клава Кока заступилась за девочку-квадробера, обиженную певицей Mia Boyka

Говоря о критике со стороны защищающих девочку-квадробера людей, певица Mia Boyka назвала их злыми и нуждающимися в выплеске агрессии.

«Своим присутствием я помогаю тем людям выливать агрессию. Человек должен куда‑то выливать то, что у него внутри», - ответила она всем хейтерам.

Осудила певицу и первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она заявила НСН, что Mia Boyka хотела громко высказать свое мнение, а не изменить отношение ребенка к квадробингу.

«Какое бы у человека ни было мнение, если он хочет донести его до ребенка, то важно не унизить, не оскорбить, не отбить желание у ребенка. Важно поговорить с ребенком, находя правильные слова и правильные ситуации, чтобы получить эффект. Эта история так всколыхнула общественность. Очевидно, что были подобраны не те слова, не то место, это было сказано, видимо, не с целью изменить отношение ребенка к квадробингу, а с целью громко высказать свое мнение», - сказала собеседница НСН.

При этом депутат подчеркнула, что законотворцы активно работают над созданием законопроекта, который защитил бы детей от вовлечения в странные хобби, походящие на секты.

«Я сейчас работаю над законопроектом, который бы защищал детей от склонения к потерям человеческого облика. Эта тема очень сложная, поэтому работа идет совместно с экспертами. Наша задача - защитить детей от вовлечения их в секты. Мы видим, что происходит: первый шаг - копировать бег собачки , второй шаг - есть из миски собачий корм, а третий шаг - дети отрекаются от того, что они люди, тогда ими можно спокойно управлять. Это очень опасная история. Лечение этому - не осуждение конкретного ребенка перед большой аудиторией, потому что в данном случае девочке только навредили. Это история, скорее, выльется в отрицание мнения взрослых», - заключила депутат.

Сенатор Наталия Косихина ранее предложила полностью запретить в России субкультуру квадроберов. По ее мнению, эта субкультура травмирует психику и может привести «к очень трагическим последствиям». В частности, Косихина указала РИА Новости на подростков, которые не только лают и ходят на четвереньках, но и иногда и бросаются на людей, кусая их.

НОРМАЛЬНОЕ ХОББИ

При этом детские психологи уверяют, что не нужно делать такой акцент на новом движении, для детей оно не несет опасности, а вот постоянное обсуждение в СМИ только подогревает интерес подростков.

«Игнор и психиатр»: Детский омбудсмен Мишонова не поддержала запрет квадроберов

В России нет необходимости запрещать квадроберов, просто надо меньше говорить об этом, чтобы не вызывать любопытство у детей, завила в интервью НСН детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

«Во-первых, мы не знаем масштабы бедствия. Во-вторых, запрещать – я, наверное, сейчас не готова подписаться под этим. Здесь как в случае с "синими китами" (смертельно опасная игра из соцсетей – прим. НСН) следует не обращать внимания, не продвигать и не поощрять это. На данном этапе можно ограничиться этими действиями», - заявила она.

При этом, по ее словам, если ребенок начал ходить на четвереньках, надо показать его психиатру.

«Надо показать его специалисту, ведь это психологическая история. Если ребенок пытается себя с чем-то ассоциировать, значит, он не может себя идентифицировать, ему не хватает каких-то эмоциональных историй», - предупредила специалист.

Более позитивно на тренд посмотрела психолог, кандидат наук Екатерина Каталина, которая заверила НСН, что квадробинг не только не является «опасным» хобби, но и помогает реализовывать творческий и актерский потенциал ребенка.

«Явление зародилось в Японии и распространилось в США. Наши современные дети, конечно же, узнают о таком способе самовыражения из социальных сетей. «Заразно» ли это? Зависит от конкретного ребёнка и его характера. На самом деле квадробика – это сложное и многогранное хобби: дети выполняют гимнастические элементы, стараются убедительно копировать повадки животных. Подростки сами делают костюмы и маски, учатся наносить грим. Важным элементом этого хобби является актёрская игра, умение необычно двигаться. Многие относятся к этому увлечению с иронией и антипатией, но, если оно не сопровождается агрессивным поведением, то ничего опасного в этом нет», - отметила она.

Важно оказать ребенку поддержку, а в случае «перебора» мягко объяснить ему, как не следует себя вести, добавила специалист.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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