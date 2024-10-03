«Зараза с Запада»: В Госдуме призвали наказывать родителей детей-квадроберов

Говоря о критике со стороны защищающих девочку-квадробера людей, певица Mia Boyka назвала их злыми и нуждающимися в выплеске агрессии.

«Своим присутствием я помогаю тем людям выливать агрессию. Человек должен куда‑то выливать то, что у него внутри», - ответила она всем хейтерам.

Осудила певицу и первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она заявила НСН, что Mia Boyka хотела громко высказать свое мнение, а не изменить отношение ребенка к квадробингу.

«Какое бы у человека ни было мнение, если он хочет донести его до ребенка, то важно не унизить, не оскорбить, не отбить желание у ребенка. Важно поговорить с ребенком, находя правильные слова и правильные ситуации, чтобы получить эффект. Эта история так всколыхнула общественность. Очевидно, что были подобраны не те слова, не то место, это было сказано, видимо, не с целью изменить отношение ребенка к квадробингу, а с целью громко высказать свое мнение», - сказала собеседница НСН.

При этом депутат подчеркнула, что законотворцы активно работают над созданием законопроекта, который защитил бы детей от вовлечения в странные хобби, походящие на секты.

«Я сейчас работаю над законопроектом, который бы защищал детей от склонения к потерям человеческого облика. Эта тема очень сложная, поэтому работа идет совместно с экспертами. Наша задача - защитить детей от вовлечения их в секты. Мы видим, что происходит: первый шаг - копировать бег собачки , второй шаг - есть из миски собачий корм, а третий шаг - дети отрекаются от того, что они люди, тогда ими можно спокойно управлять. Это очень опасная история. Лечение этому - не осуждение конкретного ребенка перед большой аудиторией, потому что в данном случае девочке только навредили. Это история, скорее, выльется в отрицание мнения взрослых», - заключила депутат.

Сенатор Наталия Косихина ранее предложила полностью запретить в России субкультуру квадроберов. По ее мнению, эта субкультура травмирует психику и может привести «к очень трагическим последствиям». В частности, Косихина указала РИА Новости на подростков, которые не только лают и ходят на четвереньках, но и иногда и бросаются на людей, кусая их.

НОРМАЛЬНОЕ ХОББИ

При этом детские психологи уверяют, что не нужно делать такой акцент на новом движении, для детей оно не несет опасности, а вот постоянное обсуждение в СМИ только подогревает интерес подростков.