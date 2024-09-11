«Игнор и психиатр»: Детский омбудсмен Мишонова не поддержала запрет квадроберов

В России нет необходимости запрещать квадроберов, просто надо меньше говорить об этом, чтобы не вызывать любопытство у детей, завила в интервью НСН детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

Сенатор Наталия Косихина ранее предложила запретить в России субкультуру так называемых квадроберов, подражающих поведению животных. По ее мнению, эта субкультура травмирует психику и может привести «к очень трагическим последствиям». В частности, Косихина указала РИА Новости на подростков, которые не только лают и ходят на четвереньках, но и иногда и бросаются на людей, кусая их.