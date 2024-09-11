«Игнор и психиатр»: Детский омбудсмен Мишонова не поддержала запрет квадроберов
Родителям ходящих на четвереньках детей следует показать их доктору, сказала в эфире НСН Ксения Мишонова, напомнив борцам с квадроберами о «синих китах».
В России нет необходимости запрещать квадроберов, просто надо меньше говорить об этом, чтобы не вызывать любопытство у детей, завила в интервью НСН детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.
Сенатор Наталия Косихина ранее предложила запретить в России субкультуру так называемых квадроберов, подражающих поведению животных. По ее мнению, эта субкультура травмирует психику и может привести «к очень трагическим последствиям». В частности, Косихина указала РИА Новости на подростков, которые не только лают и ходят на четвереньках, но и иногда и бросаются на людей, кусая их.
«Во-первых, мы не знаем масштабы бедствия. Во-вторых, запрещать – я, наверное, сейчас не готова подписаться под этим. Здесь как в случае с "синими китами" (смертельно опасная игра из соцсетей – прим. НСН) следует не обращать внимания, не продвигать и не поощрять это. На данном этапе можно ограничиться этими действиями. Дети пересылают друг другу ролики из соцсетей и пытаются подражать. Но это может быть и без какой-либо зависимости от этого в голове. Дети иногда просто подражают: кто-то снял ролик - и он захотел так сделать. Здесь не надо сильно нагнетать и по возможности меньше говорить об этом движении», - сказала Мишонова.
По ее словам, если ребенок начал ходить на четвереньках, надо показать его психиатру.
«Надо показать его специалисту, ведь это психологическая история. Если ребенок пытается себя с чем-то ассоциировать, значит он не может себя идентифицировать, ему не хватает каких-то эмоциональных историй. Здесь нужна помощь специалиста, надо не бояться, психиатр – такой же доктор, как педиатр или офтальмолог. Надо просто понять, что ребенок замещает в своей жизни ассоциацией себя с животным. Для меня это непонятное движение. В детстве мы могли и мяукать и лаять, но никогда не играли в животных», - заключила собеседника НСН.
Вспышка интереса к квадроберам в России возникла в начале сентября. В соцсетях появилось видео с концерта Mia Boyka, на котором 27-летняя певица раскритиковала восьмилетнюю девочку в маске котика, назвавшую себя квадробером. Многие артисты и публичные люди, в числе которых Ксения Собчак, Екатерина Мизулина и Егор Крид, осудили буллинг ребенка, однако Мария Бойко (настоящее имя певицы) вместо извинений предложила «выкусить» квадроберам и их родителям, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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