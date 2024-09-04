«Не надо унижать детей!»: Буцкая пристыдила певицу Mia Boyka
При этом депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала НСН о разработке законопроекта, который защитит детей от вовлечения в странные хобби, напоминающие на секты.
Осудившая девочку-квадробера певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) хотела громко высказать свое мнение, а не изменить отношение ребенка к квадробингу (тренд на подражание животным), сказала в эфире НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
В первый день нового учебного года в соцсетях начали активно обсуждать инцидент на концерте Mia Boyka, когда артистка сначала позвала на сцену потерявшуюся девочку в маске котика, а потом раскритиковала ее увлечение квадробингом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала произошедшее «буллингом», возмутившись, что «какая-то блогерша унижает маленького ребенка» чуть ли не до слез. Буцкая увидела в действиях артистки желание высказать свое мнение, а не помочь ребенку.
«Какое бы у человека ни было мнение, если он хочет донести его до ребенка, то важно не унизить, не оскорбить, не отбить желание у ребенка. Важно поговорить с ребенком, находя правильные слова и правильные ситуации, чтобы получить эффект. Эта история так всколыхнула общественность. Очевидно, что были подобраны не те слова, не то место, это было сказано, видимо, не с целью изменить отношение ребенка к квадробингу, а с целью громко высказать свое мнение», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, законотворцы активно работают над созданием законопроекта, который защитил бы детей от вовлечения в странные хобби, походящие на секты.
«Я сейчас работаю над законопроектом, который бы защищал детей от склонения к потери человеческого облика. Эта тема очень сложная, поэтому работа идет совместно с экспертами. Наша задача - защитить детей от вовлечения их в секты. Мы видим, что происходит: первый шаг - копировать бег собачки , второй шаг - есть из миски собачий корм, а третий шаг - дети отрекаются от того, что они люди, тогда ими можно спокойно управлять. Это очень опасная история. Лечение этому - не осуждение конкретного ребенка перед большой аудиторией, потому что в данном случае девочке только навредили. Это история, скорее, выльется в отрицание мнения взрослых», - заключила депутат.
Ранее детский психолог Наталья Наумова в беседе с «Радиоточкой НСН», рассказала, что девочка правда могла получить травму из-за публичного высмеивания ее хобби перед толпой людей. Также она отметила, что певица сама находится в детской позиции, раз показала такую агрессивную реакцию.
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