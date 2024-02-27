«Заработали на всем»: В «Опоре России» объяснили феномен магазинов IKEA
Благодаря тому, что IKEA продавала товары «в интерьере» и предложила россиянам качественную мебель по доступной цене, она найдет свою нишу в случае возвращения, сказал НСН Владлен Максимов.
IKEA сумела занять много ниш на мировом рынке сразу, благодаря этому ее владельцы сказочно разбогатели и легко смогут вернуть свою нишу в России, если решат вернуться. Об этом НСН заявил вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов.
Ранее издание РБК со ссылкой на данные портала «Декларации-соответствия.рус» сообщило, что российские компании и индивидуальные предприниматели наладили параллельный импорт товаров шведской компании IKEA, покинувшие России после начала специальной военной операции. Всего с лета 2022 года по начало 2024 года декларации подали 22 компании и ИП. Максимов рассказал, в чем уникальность магазинов IKEA.
«IKEA уникальна продажей товаров в интерьере. Это не просто мебельный магазин, а место, где все сгруппировано в “квартиру”, все это можно мысленно перенести на свое жилье. Конечно, люди привыкли к этому. Кроме того, IKEA создавала определенный стандарт. До прихода IKEA мебель была либо супердорогой, либо попросту дровами, которыми торговали советские магазины. Сегодня такого четкого разделения нет. Поэтому просто так списать IKEA из менталитета российского человека сложно. С одной стороны, это инерция, с другой стороны, взлетели резко цены на все, что делается из ДСП. В ситуации, когда ориентир исчез, можно все. Может быть, уже и в IKEA цены поднялись, но люди интуитивно тянутся к доступным ценам и к понятному качеству. Хотя там качество очень разное — неплохие кухни, неплохие системы шкафов, но что-то — откровенное барахло», — сказал Максимов.
Собеседник НСН добавил, что по параллельному импорту сейчас ввозятся товары от IKEA, которым проще выдерживать конкуренцию.
«Торгуют сейчас тем, что проще завезти, с чем проще конкурировать — батарейки, часы и так далее. Тот же шкаф проще по цене сравнить одного и того же размера, а с какой-нибудь вазочкой все не так просто. Понятно, что IKEA — это бренд, но без этих мелочей можно было бы обойтись. Но все равно не появился аналог, куда можно было приехать и посмотреть, как эта вазочка смотрится в интерьере и какие еще есть ее версии. Тем более, что есть большая категория покупателей, в основном возрастных, которые очень тяжело ориентируются в маркетплейсах, им надо пощупать. Повсеместно наблюдается тенденция сокращения торговых площадей из-за их дороговизны, IKEA же имеет возможность эти площади поддерживать. При этом мы понимаем, что их продукция производится в странах третьего мира, себестоимость стремится к нулю, в какое-нибудь изделие из ротанга за 500 рублей можно закладывать и десять, и двадцать цен. Тиражировать IKEA полностью вряд ли у кого-то хватит и сил, и терпения. К тому же, в IKEA открывались кафе, рестораны. Благодаря тому, что IKEA зарабатывала на всем, ее владельцы сказочно разбогатели, хотя вроде и не нефть добывают», — добавил эксперт.
В заключение собеседник НСН добавил, что продукция IKEA найдет свою нишу в случае возвращения на российский рынок.
«Возможно, рынок насытится со временем, но в смысле мебели этого пока не случилось. К тому же у любого конкурентоспособного бизнеса есть свой покупатель, и просто так исчезнуть за два года он не может. Другой вопрос, что часть этой ниши, возможно, кто-то занял, но специфика IKEA в том, что у нее было несколько ниш, и какие-то из них свободны. Например, в плане модульных шкафов и кухонь IKEA получила бы место на рынке», — подытожил он.
Ранее эксперт по автоматизации торговли, владелец кассовой техники «Смартика» Илья Быков заявил, что IKEA научила российских и белорусских производителей работать по доходчивой инструкции и методологии, при этом производители мебели под этим брендом продолжают работать на российском рынке, а поставщики шведской компании продают свою продукцию по завышенной цене.
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