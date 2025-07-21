В Госдуме рассказали, что будет с WhatsApp

При этом, по его словам, есть претензии ко всем иностранным платформам. Речь идет о требованиях российского законодательства, локализации данных, противодействия мошенничеству. По словам парламентария, еще год назад он бы назвал теоретический уход WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской организации Meta) с российского рынка событием «на грани недопустимого».

Он объяснил, что сервисом пользовались миллионы россиян, а отечественной альтернативы ему не существовало. Для решения этого вопроса был принят закон о национальной платформе. Так появился российский мессенджер Max.

WhatsApp и Telegram являются опасными площадками, через которые координируют подрывную деятельность на территории России, поэтому им грозит блокировка в ближайшее время, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.

