В Госдуме рассказали, что будет с WhatsApp
Разговоры о датах и поводах для блокировки в России иностранных сервисов из недружественных стран преждевременны, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
При этом, по его словам, есть претензии ко всем иностранным платформам. Речь идет о требованиях российского законодательства, локализации данных, противодействия мошенничеству. По словам парламентария, еще год назад он бы назвал теоретический уход WhatsApp (принадлежит запрещенной в РФ экстремистской организации Meta) с российского рынка событием «на грани недопустимого».
Он объяснил, что сервисом пользовались миллионы россиян, а отечественной альтернативы ему не существовало. Для решения этого вопроса был принят закон о национальной платформе. Так появился российский мессенджер Max.
WhatsApp и Telegram являются опасными площадками, через которые координируют подрывную деятельность на территории России, поэтому им грозит блокировка в ближайшее время, рассказал глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН.
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