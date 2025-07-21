СМИ: Президент Польши упал с доски для серфинга в море
Президент Польши Анджей Дуда упал с доски для серфинга перед журналистами. Об этом сообщила польская газета Fakt.
Политик считает себя мастером серфинга и решил продемонстрировать свое мастерство во время отдыха на пляже Юрата в Поморском воеводстве. Дуда вышел в море, попытался удержаться на доске, но упал в воду.
«Когда президент упал, ему на помощь быстро прибыли экстренные службы», — отмечается в материале.
Анджей Дуда вскоре покинет пост президента Польши, новым главой государства станет Кароль Навроцкий. Он вступит в должность президента 6 августа, пишет Ura.ru.
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