МЧС: В Якутии в ДТП с автобусом погибли 13 человек
Тринадцать человек погибли в аварии с вахтовым автобусом в Якутии. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
«К сожалению, в результате происшествия погибло 13 человек, пострадало 20», — указали в ведомстве.
МЧС уточнило, что десять человек находятся на амбулаторном лечении, еще десятерых госпитализировали. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.
Ранее автобус «НЕФАЗ» рухнул с 25-метрового обрыва на технологической дороге АО «ГОК Денисовский». Минздрав Якутии сообщал о 20 пострадавших, СМИ писали, что в аварии погибли 14 человек. После ДТП Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли смерть двух и более лиц, пишет Ura.ru.
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