МЧС: В Якутии в ДТП с автобусом погибли 13 человек

Тринадцать человек погибли в аварии с вахтовым автобусом в Якутии. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

«К сожалению, в результате происшествия погибло 13 человек, пострадало 20», — указали в ведомстве.

МЧС уточнило, что десять человек находятся на амбулаторном лечении, еще десятерых госпитализировали. Двое пострадавших в тяжелом состоянии.

Ранее автобус «НЕФАЗ» рухнул с 25-метрового обрыва на технологической дороге АО «ГОК Денисовский». Минздрав Якутии сообщал о 20 пострадавших, СМИ писали, что в аварии погибли 14 человек. После ДТП Следственный комитет завел уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекли смерть двух и более лиц, пишет Ura.ru.

