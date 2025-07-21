Увеличилось количество госпитализированных после падения автобуса с обрыва в Якутии

В Якутии количество пострадавших при съезде с обрыва автобуса увеличилось до 20 человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Состояние двоих госпитализированных тяжелое, восьми человек — средней степени тяжести. У девяти пострадавших ушибы и ссадины. Они будут лечиться амбулаторно.

Ранее сообщалось о госпитализации семи человек. Погибли 14 человек. Водитель «НЕФАЗа», перевозившего сотрудников шахты «Восточная Денисовская», не справился с управлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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