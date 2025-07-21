Увеличилось количество госпитализированных после падения автобуса с обрыва в Якутии
21 июля 202506:32
В Якутии количество пострадавших при съезде с обрыва автобуса увеличилось до 20 человек, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Состояние двоих госпитализированных тяжелое, восьми человек — средней степени тяжести. У девяти пострадавших ушибы и ссадины. Они будут лечиться амбулаторно.
Ранее сообщалось о госпитализации семи человек. Погибли 14 человек. Водитель «НЕФАЗа», перевозившего сотрудников шахты «Восточная Денисовская», не справился с управлением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru