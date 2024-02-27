«Жадность поставщиков»: Мебель IKEA обходится россиянам дороже, чем до санкций
Поставщики IKEA продают ту же самую мебель дороже продукции шведского бренда и отечественных аналогов, покупатели вынуждены переплачивать за их аппетиты, сказал НСН Илья Быков.
IKEA научила российских и белорусских производителей работать по доходчивой инструкции и методологии, при этом производители мебели под этим брендом продолжают работать на российском рынке, а поставщики шведской компании продают свою продукцию по завышенной цене. Об этом НСН заявил эксперт по автоматизации торговли, владелец кассовой техники «Смартика» Илья Быков.
Ранее издание РБК со ссылкой на данные портала «Декларации-соответствия.рус» сообщило, что российские компании наладили параллельный импорт товаров шведской компании IKEA, которая покинула страну после начала спецоперации на Украине. Всего с лета 2022 года по начало 2024 года декларации подали 22 компании и индивидуальных предпринимателя. Быков объяснил, чему IKEA научила отечественных производителей.
«Поставщики IKEA находятся по большей части в России и в Белоруссии. Большой плюс IKEA — это доходчивая и четкая инструкция и методология. IKEA научила наших же производителей во Владимирской области, в Смоленской области, в других регионах, где есть производство мебели, работать по методологии и четким инструкциям. Производство как было российским и белорусским, так и осталось после ухода бренда, 70-90% мебели IKEA производилось в России. Но есть проблема — ту же самую мебель поставщики IKEA выкладывают на Ozon, на Wildberries, на своих площадках и продают дороже, чем продавали IKEA и отечественные аналоги. То есть идет переплата не за зарубежный бренд, а за жадность поставщиков. Непонятно, почему производители продают дороже и почему мы как потребители должны за это переплачивать», — задался вопросом эксперт.
Ранее вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов заявил, что российские компании не смогли заменить бюджетную IKEA, на рынке произошел перекос в сторону более дорогих товаров и услуг.
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