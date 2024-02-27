«Жадность поставщиков»: Мебель IKEA обходится россиянам дороже, чем до санкций

Ранее издание РБК со ссылкой на данные портала «Декларации-соответствия.рус» сообщило, что российские компании наладили параллельный импорт товаров шведской компании IKEA, которая покинула страну после начала спецоперации на Украине. Всего с лета 2022 года по начало 2024 года декларации подали 22 компании и индивидуальных предпринимателя. Быков объяснил, чему IKEA научила отечественных производителей.

«Поставщики IKEA находятся по большей части в России и в Белоруссии. Большой плюс IKEA — это доходчивая и четкая инструкция и методология. IKEA научила наших же производителей во Владимирской области, в Смоленской области, в других регионах, где есть производство мебели, работать по методологии и четким инструкциям. Производство как было российским и белорусским, так и осталось после ухода бренда, 70-90% мебели IKEA производилось в России. Но есть проблема — ту же самую мебель поставщики IKEA выкладывают на Ozon, на Wildberries, на своих площадках и продают дороже, чем продавали IKEA и отечественные аналоги. То есть идет переплата не за зарубежный бренд, а за жадность поставщиков. Непонятно, почему производители продают дороже и почему мы как потребители должны за это переплачивать», — задался вопросом эксперт.

Ранее вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов заявил, что российские компании не смогли заменить бюджетную IKEA, на рынке произошел перекос в сторону более дорогих товаров и услуг.

