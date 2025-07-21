В 2025 году: Ванга и «Живой Нострадамус» предрекли первый контакт людей с НЛО

По их словам в текущем году есть все шансы на встречу с чем-то неизведанным. Согласно одному из приписываемых Ванге предсказаний, человечеству в 2025 году предстоит вступить в контакт с инопланетной цивилизацией. Это по времени совпадет с крупным спортивным мероприятием.

В свою очередь Саломе, который считается одним из самых точных предсказателей современности, утверждает, что в этом году человечество может «вычеркнуть контакт с инопланетянами из своего списка желаний».

Кроме того, Ванга предсказывала господство России в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

