СБУ разыскивает народного артиста России Олега Газманова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск певца, народного артиста России Олега Газманова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения украинских органов власти.

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Отмечается, что Газманова заподозрили в «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.

Певец находится в розыске СБУ с 3 марта 2022 года. Газманову якобы грозит мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее украинское ведомство объявило в розыск гендиректора телеканала «Спас», телеведущего Бориса Корчевникова, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
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