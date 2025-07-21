СБУ разыскивает народного артиста России Олега Газманова
21 июля 202507:32
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск певца, народного артиста России Олега Газманова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения украинских органов власти.
Отмечается, что Газманова заподозрили в «покушении на территориальную целостность и неприкосновенность» Украины.
Певец находится в розыске СБУ с 3 марта 2022 года. Газманову якобы грозит мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее украинское ведомство объявило в розыск гендиректора телеканала «Спас», телеведущего Бориса Корчевникова, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru