«Белорусская IKEA»: Первый в России магазин «Да дому» открылся в Екатеринбурге
Председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина заявила, что в ТЦ «Мега Екатеринбург» открылся первый в России белорусский мультибрендовый магазин «Да дому», сообщает ТАСС.
По её словам, магазин позиционирует себя как «белорусская IKEA». Покупатели могут приобрести здесь товары для интерьера, посуду, постельное бельё и домашнюю одежду.
Лугина отметила, что у компании составлен план по открытию магазинов сети в России, а Екатеринбург был выбран в качестве старта из-за выставки «Иннопром».
«Мы обсуждали, какой же город станет открытием: Москва, Питер, Грозный, Новосибирск, Иркутск... Но все-таки остановились на Екатеринбурге... основная причина - это супержаркий, тёплый приём на «Иннопроме», - заключила она.
Ранее шведская компания IKEA завершила сделку по продаже последнего производства в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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