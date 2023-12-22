«Белорусская IKEA»: Первый в России магазин «Да дому» открылся в Екатеринбурге

По её словам, магазин позиционирует себя как «белорусская IKEA». Покупатели могут приобрести здесь товары для интерьера, посуду, постельное бельё и домашнюю одежду.

Лугина отметила, что у компании составлен план по открытию магазинов сети в России, а Екатеринбург был выбран в качестве старта из-за выставки «Иннопром».

«Мы обсуждали, какой же город станет открытием: Москва, Питер, Грозный, Новосибирск, Иркутск... Но все-таки остановились на Екатеринбурге... основная причина - это супержаркий, тёплый приём на «Иннопроме», - заключила она.

Ранее шведская компания IKEA завершила сделку по продаже последнего производства в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

