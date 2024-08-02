«Запреты опасны»: Возможности самоограничения в азартных играх предложили расширить
Сводить самоограничение в азартных играх исключительно к запрету нельзя, поскольку человек через какое-то время может уйти в нелегальный игорный бизнес, заявил в пресс-центре НСН Николай Оганезов.
Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере спорта, советник генерального директора БК «Фонбет» Николай Оганезов признал в пресс-центре НСН, что сегодня нелегальный сектор игорного бизнеса активно растет, однако сводить самоограничение исключительно к жесткому запрету нельзя.
«Нелегальный сектор активно растет, возможностей оплачивать азартные игры более чем достаточно. Букмекеры готовы всячески заниматься вопросоми лудомании, но при наличии альтернативного серого рынка эффективность будет минимальной. Что же касается инициативы по самоограничению, она содержит только запрет. Есть опасность, что человек начнет сомневаться, через неделю пожалеет о запрете, который сам на себя наложил, и уйдет в нелегальный игорный бизнес, где снова “сорвется”. Нужно сделать этот инструмент максимально удобным, чтобы человек мог ограничивать себя в количестве, сумме, периоде ставок. Тогда будет меньше соблазна уйти в нелегальный бизнес», — сказал Оганезов.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов предложил использовать для борьбы с лудоманией портал «Госуслуги».
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