«Уйдут в подполье»: Запрет рекламы букмекеров назвали бессмысленным

Запрет рекламы букмекерских контор не поможет в борьбе с игровой зависимостью, компании уйдут «в подполье», что сделает эту сферу еще менее прозрачной, заявил НСН эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин.

В России около 15 миллионов россиян отдают на азартные игры месячную зарплату, что говорит о массовой игровой зависимости и требует законодательного запрета рекламы букмекерских контор, заявил зампред думского Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев. Его слова приводит «Парламентская газета». Слободкин назвал инициативу нерабочей.