«Уйдут в подполье»: Запрет рекламы букмекеров назвали бессмысленным
Дмитрий Слободкин заявил НСН, что в России официально запрещена реклама игорного бизнеса, но в реальности это есть, как и подпольные казино.
Запрет рекламы букмекерских контор не поможет в борьбе с игровой зависимостью, компании уйдут «в подполье», что сделает эту сферу еще менее прозрачной, заявил НСН эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин.
В России около 15 миллионов россиян отдают на азартные игры месячную зарплату, что говорит о массовой игровой зависимости и требует законодательного запрета рекламы букмекерских контор, заявил зампред думского Комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев. Его слова приводит «Парламентская газета». Слободкин назвал инициативу нерабочей.
«Реклама игорного бизнеса в принципе запрещена. Это разрешили делать только букмекерам. Можно запретить буквально все. У нас в интернете запрещены азартные игры, но рекламы разные мы видим, когда фильмы смотрим. Казино, игровые автоматы… Игорный бизнес тоже существует подпольно. Раньше этим невыгодно было заниматься, а после запрета стало выгодно. Мы даже не знаем объемы этих вещей. Даже в Китае игорный бизнес не смогли победить, там более жесткий запрет и борьба с этим. Запрет не решает проблему», - объяснил он.
По его словам, государство сегодня не смогло выстроить систему ограничений и контроля в сфере азартных игр, а проблема лудомании в целом сильно преувеличена.
«Природа азартных игр и букмекеров одинакова. У нас есть даже государственные азартные игры – лотереи, а еще букмекерские конторы, а также игровые зоны в специальных местах, которые запрещены на территории РФ в целом. Хотя разницы нет никакой. Что касается букмекерских контор, важно оценить, как государство и компании информируют население, что это такое и как уберечься от зависимости от ставок. Мы этого не наблюдаем. С 2006 года был принят ограничительный закон на азартные игры, статистики никакой нет. Еще вопрос в том, есть ли эта лудомания, игровая зависимость, о которой так все любят говорить. Патологическому влечению к азартным играм подвержены не более 0,3-5% людей, в разных странах свой процент. Это такой незначительный процент», - добавил собеседник НСН.
Ограничения в сфере азартных игр уменьшат количество людей, страдающих лудоманией, так как внешние факторы оказывают значительное влияние на формирование зависимости, заявил ранее психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич «Радиоточке НСН».
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