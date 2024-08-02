Депутат Кирьянов предложил бороться с игорным бизнесом через портал «Госуслуги»

«Есть электронное регулирование азартных игр, там своя специфика. Но мы через “Госуслуги” можем предложить гражданам сделать своеобразную “заморозку”, дать им возможность поставить галочку, что они не играют в азартные игры. На мой взгляд, это правильная опция, зависимость не приобретается за один день. Пожалуй, с той степенью финансовой грамотности, которая есть в России, галочка “Я не играю в азартные игры” должна быть активирована до тех пор, пока человек сам не разрешит себе обратное. Хочешь поиграть — верифицируйся на “Госуслугах”, сними галочку, сделай так, чтобы это было четким, понятным волеизъявлением. Тогда изменится аудитория для наших психотерапевтов, психиатров и медиков в целом», — сказал Кирьянов.

Ранее эксперт по игорному бизнесу, основатель игорного бизнеса в СССР Дмитрий Слободкин заявил, что азартные игры раньше приносили государству 300 миллиардов рублей в год, а сейчас приносят 1,5-2 миллиарда, увеличение налоговых ставок позволит пополнить дефицитные бюджеты регионов.

