«Сейчас граждан России, которые работают в такси, всего 40%. Около 60% - это мигранты, чаще всего это граждане Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Если мигрантам запретить работать в такси, их станет более чем в два раза меньше. Это значит, что стоимость повысится на 30-40%. Вся прелесть современного такси заключается в большом количестве водителей. Не думаю, что в Петербурге это заметят сразу, потому что сейчас пора отпусков. Но к осени все увидят, что такси подорожало. Во многих городах хотели запретить работу мигрантам, но от этой мысли отказались. Если ехать на такси вчетвером, это может выйти даже дешевле автобуса. Люди к этому привыкли», - объяснил он.

По его словам, желающих работать в такси сегодня не так много, будет дефицит водителей.

«Почему россияне не хотят работать в такси? Это достаточно сложно, сейчас не такие уж высокие цены, таксисты сами цены не назначают. Агрегатор имеет возможность снижать цены, водители работают на грани безубыточности. Все арендуют машины, платят комиссию, плюс бензин. В таком случае остается максимум четверть от того, что водитель заработал», - добавил собеседник НСН.

В Санкт-Петербурге мигрантам запретили работать в такси. Постановление вступит в силу по истечении 10 дней. Соответствующий указ подписал Александр Беглов. Для компаний предусмотрен трехмесячный переходный период, чтобы завершить трудовые контракты с иностранцами, работающими на основании патента. Решение приняли для «повышения качества и безопасности услуг в сфере такси и создания дополнительных возможностей для трудоустройства граждан России».

Ранее координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк рассказал НСН, что в России 90% рынка такси находится в тени, скоро официальных таксопарков не останется, так как соблюдать законы невыгодно, легальные компании не получают особых привилегий.

