Ловить от бордюра: 90% таксистов в России работают нелегально

Советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк заявил НСН, что в 2026 году цены на такси вырастут на 10-15%, но основная проблема заключается в нелегальности рынка. 

В России 90% рынка такси находится в тени, скоро официальных таксопарков не останется, так как соблюдать законы невыгодно, легальные компании не получают особых привилегий, заявил в интервью НСН координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.

Уже в течение года с рынка могут уйти до 20% таксопарков, пишут «Известия». До конца 2026-го возможно сокращение числа перевозчиков еще на 10%. Ситуация приведет к дефициту предложения такси и росту цен на эти услуги. Причины — невозможность обновлять парки автомобилей при высокой ставке ЦБ. Грэк подтвердил такую ситуацию на рынке.

В России хотят увеличить штрафы за перевозку детей без кресел
«Главная проблема сегодня – отсутствие нормальных автомобилей на рынке, которые могут выдерживать работу в такси. Тут дело не в ставке ЦБ, дело в законах, которые регламентируют деятельность такси. У нас столько правовых пробелов, что у нас 90% рынка находится в тени. А оставшиеся 10% не видят господержку, никакой защиты, запчасти дорожают, нелегальные конкуренты более маржинальны. Нам бы сначала людей из тени вывести, а потом придумывать законы. У нас официальных таксопарков осталось по пальцам пересчитать. Снова будем ловить от бордюра, ездить на нелегальном такси, как большая часть России сейчас и делает. Учитывая инфляцию и рост цен, в 2026 году ожидаем рост цен на 10-15%», - рассказал он.

На этом фоне Грэк предложил ряд мер поддержки, которые позволят «обелить» рынок такси.

«У нас до сих пор не принята элементарная вещь о том, что разрешение выдается на человека, а не на автомобиль. Сейчас в этой сфере много сложных требований, индивидуальные предприниматели работать не могут. Разрешение должно на водителя выдаваться, но должна быть поддержка официальных парков. Официалам должны доставаться заказы в аэропортах, у концертных площадок, для этого должны создаваться специальные площадки, чтобы нелегалы там не появлялись. Конечно, льготные ставки по кредитам можно было бы сделать. Это окупилось бы за счет налогов легального бизнеса. У нас такие попытки есть только в Москве, Санкт-Петербурге», - добавил собеседник НСН.

Если работа в такси и доставке будет выгодна для россиян, они с легкостью заменят всех мигрантов, работающих в этих сферах, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:ВодителиЦеныТакси

Горячие новости

Все новости

партнеры