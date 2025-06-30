В России 90% рынка такси находится в тени, скоро официальных таксопарков не останется, так как соблюдать законы невыгодно, легальные компании не получают особых привилегий, заявил в интервью НСН координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.

Уже в течение года с рынка могут уйти до 20% таксопарков, пишут «Известия». До конца 2026-го возможно сокращение числа перевозчиков еще на 10%. Ситуация приведет к дефициту предложения такси и росту цен на эти услуги. Причины — невозможность обновлять парки автомобилей при высокой ставке ЦБ. Грэк подтвердил такую ситуацию на рынке.