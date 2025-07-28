Мигрантам с патентом запретят работать в такси в Петербурге до конца года

Власти Санкт-Петербурга ограничат доступ иностранных граждан, работающих по патенту, к деятельности в сфере такси. Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов, сообщили в правительстве региона.

Согласно документу, для компаний, использующих труд водителей-иностранцев по патентной системе, предусмотрен трехмесячный переходный период.

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За это время работодатели должны расторгнуть трудовые договоры с такими сотрудниками.

В городской администрации пояснили, что мера направлена на повышение уровня безопасности и качества услуг такси, а также создание дополнительных рабочих мест для российских граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МигрантыСанкт-ПетербургТакси

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