Песков: Россия ответит на новые санкции Запада
Российские власти в настоящий момент анализирует те санкции, которые были обнародованы. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он пообещал, что Россия ответит на новые рестрикции Запада исходя из того, «что наилучшим образом соответствует нашим интересам».
«Мы действуем в первую очередь не против кого-то, мы действуем во благо себе. Вот этим мы и будем заниматься», - заключил представитель Кремля.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что новые антироссийские санкции, объявленные США и Евросоюзом, являются попыткой оказать давление на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
