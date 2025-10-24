Песков: Россия ответит на новые санкции Запада

Российские власти в настоящий момент анализирует те санкции, которые были обнародованы. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пообещал, что Россия ответит на новые рестрикции Запада исходя из того, «что наилучшим образом соответствует нашим интересам».

«Мы действуем в первую очередь не против кого-то, мы действуем во благо себе. Вот этим мы и будем заниматься», - заключил представитель Кремля.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что новые антироссийские санкции, объявленные США и Евросоюзом, являются попыткой оказать давление на Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияОтветные Санкции РоссииСанкции Против РоссииДмитрий Песков

