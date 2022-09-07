Запорожские власти допустили полную остановку ЗАЭС
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live» заявил, что не исключена полная остановка работы Запорожской АЭС.
По его словам, работа станции в условиях постоянных обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) будет невозможна и, с высокой долей вероятности, её вынужденно остановят.
«Скорее всего перейдем на работу от дизель-генераторов. Потому что работа атомной станции в таком режиме, скорее всего, будет невозможна. Этот вопрос мы до конца не решили, но скорее всего придется принимать такое решение», - заключил Балицкий.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у организации нет средств для определения виновников обстрела Запорожской АЭС.
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